3 tháng, 3 người chết do ngộ độc thực phẩm

Báo cáo công tác y tế tháng 3.2018 Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn quốc đã xảy ra 20 vụ ngộ độc thực phẩm làm 502 người mắc và 3 người tử vong.

Vụ ngộ độc thực phẩm gần 100 công mắc tại H.Củ Chi tháng 12.2017 - Duy Tính

Riêng trong tháng 3 đã xảy ra 12 vụ ngộ độc thực phẩm làm 233 người mắc, 216 người đi viện, 3 tử vong. Về nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, theo Bộ Y tế là có 2 vụ do độc tố tự nhiên, 3 vụ do vi sinh vật, 3 vụ do hóa chất, 4 vụ chưa xác định nguyên nhân.

Tại TP.HCM, vào ngày 17.3 vừa qua đã có một vụ 29 học sinh tiểu học ở Bình Chánh nhập viện sau khi ăn bánh mì chà bông, uống trà sữa. Nguyên nhân đang được Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP làm rõ.

Duy Tính