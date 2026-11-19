Nguồn Clip: Công Anh

Ngày 19/11, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết các tàu lai công suất lớn đã có mặt tại vị trí tàu VTA NEPTUNE mắc cạn ở vùng biển Chân Mây - Lăng Cô, sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ.

Theo phương án, hai tàu kéo chính tham gia cứu hộ là Dung Quất 05, có công suất máy chính 4.860 mã lực và Quảng Đà, công suất 3.264 mã lực. Tàu Chân Mây 02 (công suất 1.800 mã lực) làm nhiệm vụ hỗ trợ. Ngoài ra, tàu ứng phó sự cố tràn dầu 52-71-01 cũng được huy động tham gia.

Các tàu được huy động để kéo tàu hàng mắc cạn. Ảnh: L.C

Đến 10h30 cùng ngày, các tàu cứu hộ đang triển khai công tác chuẩn bị. Dự kiến trong chiều 19/11, lực lượng chức năng sẽ bắt đầu thực hiện phương án cứu hộ đã được Cảng vụ Hàng hải cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất trước đó.

Trước đó, VietNamNet đưa tin khoảng 20h30 ngày 9/11, gió mạnh, sóng lớn khiến tàu VTA NEPTUNE bị trôi dạt rồi mắc cạn sát bờ biển xã Chân Mây - Lăng Cô.

Tàu VTA NEPTUNE mắc cạn sát bờ biển xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: L.C

Tàu dài 150,52m, rộng 26m, thời điểm xảy ra sự cố không chở hàng. Trên tàu có 20 thuyền viên. Tàu nghiêng trái khoảng 2 độ, mũi hướng 123 độ và đã thả neo hai bên.

Đáng chú ý, trên tàu còn 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO. Sau sự cố, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị điều động 3 tàu lai đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do gió mạnh, sóng lớn, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng phải chờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn mới có thể triển khai kéo tàu ra khỏi vị trí mắc cạn.