3 tàu chở dầu bốc cháy do vướng mìn ở eo biển Hormuz

Thông cáo của lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hai tàu vi phạm vướng mìn hải quân, phát nổ và bốc cháy khi đang tìm cách lẩn trốn qua một tuyến đường bị cấm tại eo biển Hormuz.

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết đã bắn hạ chiếc UAV thuộc dòng trinh sát MQ-1 của Mỹ. Thiết bị này đã bị hệ thống phòng không tân tiến của Iran vô hiệu hóa, khi đang bay qua khu vực đảo Qeshm, bên trong eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc, không được đề cập. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

R.G