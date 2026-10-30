3 tàu chở dầu bốc cháy do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Theo Hải quân IRGC, vụ cháy các tàu đã gây ảnh hưởng đến môi trường, đồng thời khẳng định: "Tuyến hàng hải không được phép sử dụng tại eo biển Hormuz đã bị ô nhiễm và chủ tàu cùng thủy thủ đoàn phải chịu trách nhiệm về việc di chuyển qua các tuyến đường này".

Cùng ngày, người phát ngôn của IRGC, ông Hossein Mohebi, tuyên bố eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với thương mại toàn cầu, sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Tehran.

Ông Mohebi nhấn mạnh: "Eo biển Hormuz hiện nằm dưới sự kiểm soát chiến lược của các lực lượng vũ trang Iran và sẽ không bao giờ được mở lại cho đến khi các điều kiện của Cộng hòa Hồi giáo Iran được đáp ứng đầy đủ".