3 'tài sản' giúp đàn ông càng về già càng giàu có

Tuổi trẻ thường được nhắc đến với những cuộc thử sức, những lần va vấp và khát vọng chứng minh bản thân. Nhưng khi bước qua tuổi 40, 50, thước đo thành công của đàn ông cũng dần thay đổi.

Họ không còn quá quan tâm đến việc phải hơn người khác bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu tiền hay được bao nhiêu người biết đến. Điều quan trọng hơn là giữ được sự chủ động trước cuộc sống, có sức khỏe, có người đồng hành đáng tin cậy và đủ bản lĩnh để tận hưởng những gì mình đã gây dựng.

Có 3 dấu hiệu thường thấy ở những người đàn ông càng trưởng thành càng có nền tảng vững vàng cả về vật chất lẫn tinh thần.

Một người đàn ông trưởng thành hiểu rằng không phải chuyện gì cũng đáng để tranh cãi. Ảnh minh họa

1. Đàn ông càng trưởng thành càng biết kiểm soát cảm xúc

Không phản ứng vội vàng trước mọi chuyện là biểu hiện rõ ràng của sự từng trải và bản lĩnh.

Khi còn trẻ, nhiều đàn ông dễ bị cuốn vào những cuộc tranh luận chỉ để chứng minh mình đúng. Một lời nói khó nghe có thể khiến họ nổi nóng, một thất bại dễ khiến họ chán nản, còn một thành công đôi khi khiến họ muốn thể hiện với tất cả mọi người.

Nhưng thời gian và trải nghiệm thường khiến cách ứng xử ấy thay đổi. Một người đàn ông trưởng thành hiểu rằng không phải chuyện gì cũng đáng để tranh cãi. Khi gặp mâu thuẫn, thay vì lập tức đáp trả, họ có xu hướng quan sát, suy nghĩ rồi mới hành động.

Đứng trước thất bại, họ tập trung tìm nguyên nhân thay vì dành quá nhiều thời gian trách móc. Khi thành công, họ cũng không nhất thiết phải phô trương. Sự bình tĩnh trở thành một phần trong cách họ đối diện với cuộc sống.

Đây cũng là một lợi thế quan trọng trong công việc. Người có khả năng giữ cái đầu lạnh thường dễ nhìn thấy nhiều khía cạnh của vấn đề hơn, từ đó hạn chế những quyết định bốc đồng.

Trong gia đình cũng vậy, một người đàn ông biết điều chỉnh cảm xúc sẽ tạo cảm giác an toàn hơn cho những người ở bên cạnh.

Càng có tuổi, họ càng hiểu rằng đôi khi im lặng đúng lúc, lùi lại đúng thời điểm và suy nghĩ trước khi hành động có giá trị hơn việc giành phần thắng trong một cuộc tranh luận.

2. Đàn ông biết chọn người đồng hành thay vì cố làm hài lòng tất cả

Càng trưởng thành, đàn ông càng nhận ra chất lượng của các mối quan hệ quan trọng hơn số lượng bạn bè.

Khi còn trẻ, một người có thể thích mở rộng các mối quan hệ, tham gia nhiều cuộc vui và làm quen với thật nhiều người. Nhưng sau nhiều năm trải nghiệm, họ sẽ dần nhận ra rằng không phải mối quan hệ nào cũng cần duy trì.

Thay vì cố gắng được tất cả mọi người yêu quý, đàn ông trưởng thành thường dành thời gian cho những người thực sự đáng tin cậy. Đó có thể là một người bạn sẵn sàng nói điều họ cần nghe, một cộng sự giữ chữ tín trong công việc, hay một người thân luôn xuất hiện khi khó khăn.

Những mối quan hệ như vậy không chỉ mang lại sự hỗ trợ về tinh thần. Trong nhiều trường hợp, chúng còn tạo nên một dạng tài sản vô hình có giá trị lâu dài: sự tin tưởng.

Một người có thể mất tiền và bắt đầu lại. Có thể thay đổi công việc, chuyển hướng kinh doanh hoặc xây dựng lại sự nghiệp. Nhưng nếu vẫn giữ được uy tín và có những người sẵn sàng đồng hành, họ vẫn còn nền tảng để đứng dậy.

Vì thế, đàn ông càng trưởng thành càng có xu hướng chọn bạn kỹ hơn. Họ không nhất thiết phải có một nhóm bạn thật đông, nhưng những người ở bên thường có sự tương đồng về cách sống, giá trị và quan điểm.

Biết rời xa những mối quan hệ tiêu cực cũng là một dạng trưởng thành. Bởi thời gian càng có giá trị, người đàn ông càng hiểu rằng mình nên dành nó cho những điều thực sự đáng giá.

3. Đàn ông biết đầu tư cho tri thức và sức khỏe

Tiền bạc có thể tạo ra sự thoải mái nhất thời, nhưng tri thức và sức khỏe mới giúp một người duy trì chất lượng cuộc sống trong nhiều năm.

Khi còn trẻ, không ít đàn ông sẵn sàng làm việc nhiều giờ, thức khuya, bỏ bê việc vận động để theo đuổi thu nhập và sự nghiệp. Nhưng càng trưởng thành, họ càng nhận ra một điều đơn giản: nếu sức khỏe xuống dốc, tiền bạc cũng khó đem lại một cuộc sống trọn vẹn.

Vì vậy, những người muốn duy trì phong độ lâu dài thường bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc tập luyện, ăn uống, giấc ngủ và các thói quen sinh hoạt.

Họ cũng không ngừng học hỏi. Có người đọc sách, có người cập nhật kiến thức chuyên môn, học thêm kỹ năng mới hoặc tìm hiểu những thay đổi đang diễn ra trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Điểm chung là họ không cho phép bản thân ngừng phát triển chỉ vì đã đạt được một vị trí nhất định.

Đầu tư cho tri thức giúp đàn ông có thêm khả năng thích nghi. Đầu tư cho sức khỏe giúp họ có đủ năng lượng để tận hưởng thành quả lao động.

Đặc biệt, khi bước sang tuổi trung niên, việc giữ gìn sức khỏe không còn đơn thuần là mong muốn sống lâu hơn. Đó còn là cách để duy trì sự độc lập, giảm phụ thuộc vào người khác và tiếp tục làm những điều mình yêu thích.

Đầu tư cho tri thức giúp đàn ông có thêm khả năng thích nghi. Đầu tư cho sức khỏe giúp họ có đủ năng lượng để tận hưởng thành quả lao động. Ảnh minh họa

Đàn ông càng có tuổi càng hiểu giá trị thật của sự giàu có

Có một giai đoạn trong đời, đàn ông có thể xem tài khoản ngân hàng, chức vụ hay tài sản là những thước đo quan trọng của thành công. Nhưng càng trải qua nhiều biến động, họ càng nhận ra giàu có còn là khả năng tự quyết định cuộc sống của mình.

Đó là khi có sức khỏe để làm điều mình muốn, có tri thức để đưa ra lựa chọn sáng suốt, có những mối quan hệ đáng tin và có một tâm thế đủ bình thản trước được mất.

Vì thế, một người đàn ông càng về sau càng vững vàng thường không nhất thiết phải là người sở hữu nhiều tài sản nhất. Họ là người biết giữ những gì quan trọng, biết buông những điều không cần thiết và biết sử dụng thời gian của mình một cách có giá trị.

Tuổi tác có thể lấy đi sức trẻ, nhưng cũng mang đến kinh nghiệm, sự tỉnh táo và khả năng nhìn cuộc đời sâu sắc hơn.

Nếu biết kiểm soát cảm xúc, chọn đúng người để đồng hành và liên tục đầu tư cho tri thức cùng sức khỏe, đàn ông càng trưởng thành càng có cơ hội xây dựng một cuộc sống đủ đầy theo nghĩa rộng nhất: có tiền, có sức khỏe, có người tin cậy và có sự bình an.