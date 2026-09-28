3 sai lầm thường gặp khi thông gió cho nhà ống

Do đặc trưng hẹp ngang, dài sâu và bị che chắn xung quanh, nhà ống thường bí bách. Vì vậy, thông gió cho nhà ống là yếu tố cốt lõi giúp loại bỏ không khí ngột ngạt, hút khí tươi và duy trì không gian sống thoáng mát.

Bên cạnh đó, thông gió nhà ống còn giúp tiết kiệm điện năng khi không phải sử dụng điều hòa liên tục, quạt để làm mát.

Những giải pháp thông gió nhà ống hiệu quả

Thiết kế giếng trời

Giếng trời là giải pháp phổ biến nhất giúp thông gió và lấy sáng cho nhà ống. Giếng trời giống như một cửa sổ nằm ở mái nhà. Giếng trời kết hợp với cửa chính và hệ thống cửa sổ trong nhà để tạo đường dẫn không khí, giúp tăng đối lưu.

Giếng trời là giải pháp thông gió hiệu quả cho nhà ống. (Ảnh: Hata landscape)

Theo các chuyên gia, nếu 3 mặt của ngôi nhà bị bịt kín tường, không có cửa sổ, giếng trời là giải pháp tối ưu nhất giúp thông gió cho nhà ống.

Bố trí cửa ra vào để thông gió

Thiết kế cửa trước và cửa sau lệch nhau cũng là giải pháp thông gió tự nhiên cho nhà ống. Điều này giúp không khí lưu thông tuần hoàn trong nhà. Tránh để cửa hút gió và thoát gió ở cùng một phía vì gió sẽ không lưu thông được.

Thiết kế ô thông gió

Thay vì tường bao bí bách, sử dụng hệ lam và gạch bông gió giúp căn nhà thông thoáng hơn. Các ô thông gió và khoảng trống càng nhiều, hiệu quả thông gió càng cao.

Thiết kế khoảng thông thoáng giữa các phòng

Với nhà ống nhiều phòng, nên thiết kế các phòng có khoảng thông nhau. Ngoài ra, hãy thường xuyên mở cửa các phòng để tạo các trục lưu thông không khí giữa các không gian.

Sai lầm khi thông gió cho nhà ống

Cửa đón gió, cửa thoát gió cùng phía

Không ít người vô tình bố trí cửa đón gió và cửa thoát gió ở cùng 1 phía. Theo đó, không khí vào nhà bị quẩn và không thể lưu thông. Do đó, nên thiết kế các cửa có vị trí lệch nhau để không khí có thể lưu thông tốt nhất.

Bật quạt quay lưng về cửa sổ

Bật quạt quay lưng vào cửa sổ để hút không khí vào phòng là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, nếu phòng chỉ có một cửa sổ đây là cách bố trí sai lầm vì không khí bên ngoài vào phòng nhưng không thể lưu thông ra ngoài. Điều này khiến căn phòng ngột ngạt và tích tụ bụi bẩn.

Không chú ý che chắn

Ngoài các giải pháp thông gió, gia chủ cần quan tâm đến việc che chắn, bảo vệ các hệ thống thông gió. Nếu không che chắn, giếng trời, cửa sổ, gạch lỗ thông gió... rất dễ hắt mưa, khiến căn nhà bụi bặm.