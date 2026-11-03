3 sai lầm khi sắp xếp nội thất khiến không gian sống trở nên bí bách, gia chủ nên tránh

Nếu phòng khách luôn có cảm giác chật chội dù không chứa quá nhiều đồ, hoặc lối đi thường xuyên bị vướng, bạn có thể đang mắc một trong ba lỗi dưới đây.

Chọn đồ nội thất quá lớn so với diện tích phòng

Sofa rộng, bàn trà lớn hay bộ bàn ăn nhiều chỗ ngồi có thể mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. Tuy nhiên, nếu kích thước không tương xứng với căn phòng, những món đồ này dễ chiếm phần lớn diện tích sàn, khiến lối đi bị thu hẹp và việc dọn dẹp trở nên bất tiện.

Đây là lỗi thường gặp khi mua nội thất theo sở thích hoặc chỉ dựa vào hình ảnh trưng bày, thay vì tính toán diện tích thực tế tại nhà.

Trước khi mua, bạn nên đo chiều dài, chiều rộng của căn phòng và xác định vị trí cửa ra vào, cửa sổ, ổ cắm cũng như các lối di chuyển thường xuyên. Có thể dùng băng dính đánh dấu diện tích dự kiến của sofa, bàn hoặc tủ trên sàn để hình dung mức độ chiếm chỗ.

Với phòng nhỏ, hãy ưu tiên nội thất có kích thước vừa phải, thiết kế gọn và đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng. Điều quan trọng không phải là chọn đồ càng nhỏ càng tốt, mà là bảo đảm các món đồ không cản trở lối đi và vẫn có đủ khoảng trống để sinh hoạt thoải mái.

Bày quá nhiều món đồ nhỏ ở nhiều vị trí

Những chiếc kệ mini, ghế đôn, bàn phụ hay vật dụng trang trí có thể giúp căn phòng sinh động hơn. Tuy nhiên, khi quá nhiều món đồ nhỏ xuất hiện rải rác, không gian dễ trở nên rối mắt và khó giữ được sự ngăn nắp.

Ngay cả khi từng món đồ đều có công dụng riêng, việc đặt chúng ở nhiều vị trí có thể khiến tầm nhìn bị chia cắt, đồng thời tạo thêm những góc khó vệ sinh và dễ tích tụ đồ đạc.

Để khắc phục, bạn nên rà soát những vật dụng đang có, loại bỏ món ít sử dụng và gom các đồ cùng chức năng vào một khu vực. Thay vì bố trí nhiều kệ nhỏ, có thể sử dụng một hệ kệ sát tường hoặc tủ lưu trữ phù hợp để tận dụng không gian theo chiều cao.

Với đồ trang trí, hãy chọn một vài món làm điểm nhấn thay vì phủ kín mọi bề mặt. Mặt bàn, lối đi và những khu vực thường xuyên sử dụng nên được giữ thông thoáng để căn phòng trông gọn gàng hơn.

Bố trí nội thất thiếu điểm nhấn và sự cân đối

Một căn phòng có thể không chứa quá nhiều đồ nhưng vẫn tạo cảm giác đơn điệu, thiếu chiều sâu nếu mọi món nội thất đều được sắp xếp cứng nhắc hoặc không có sự phân cấp rõ ràng.

Chẳng hạn, nhiều món đồ có chiều cao tương tự nhau đặt sát cạnh có thể khiến bố cục trông đều đều. Ngược lại, nếu các món đồ khác biệt quá lớn về kích thước, kiểu dáng và màu sắc, căn phòng cũng dễ mất cân đối.

Giải pháp là xác định một món đồ làm tâm điểm, chẳng hạn sofa trong phòng khách, bàn ăn trong khu vực ăn uống hoặc giường trong phòng ngủ. Những món đồ còn lại nên được lựa chọn và bố trí xoay quanh tâm điểm này, bảo đảm sự hài hòa về kích thước, màu sắc và công năng.

Bạn cũng có thể kết hợp các vật dụng cao, thấp khác nhau để tạo nhịp điệu thị giác, nhưng không cần cố tình tạo sự chênh lệch ở mọi vị trí. Với không gian nhỏ, ưu tiên thiết kế đơn giản, màu sắc có sự liên kết và hạn chế những chi tiết không cần thiết sẽ giúp tổng thể dễ chịu hơn.

Một nguyên tắc quan trọng là không nên chỉ nhìn từng món đồ riêng lẻ khi mua sắm. Hãy xem chúng có phù hợp với diện tích, nhu cầu sử dụng và những món nội thất sẵn có hay không.

Nhà cửa không nhất thiết phải ít đồ mới trở nên rộng rãi. Khi lựa chọn nội thất đúng tỷ lệ, sắp xếp vật dụng có tổ chức và giữ lối đi thông thoáng, không gian sống có thể trở nên dễ chịu hơn mà không cần thay đổi toàn bộ thiết kế.