3 sai lầm khi dùng củ tỏi có thể khiến sức khỏe gặp rắc rối

Tôi bị tăng huyết áp và dùng tỏi hay các thực phẩm có chứa tỏi để giảm bệnh lý này có được không? Xin chuyên gia tư vấn! (Đoàn Thị Luyến - TPHCM).

Bác sĩ Nguyễn Trần Như Thủy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Tỏi là gia vị quen thuộc trong bữa ăn và chứa nhiều hợp chất sulfur, trong đó có allicin là chất được hình thành khi tỏi được đập dập hoặc nghiền nát. Một số nghiên cứu cho thấy tỏi có thể mang lại lợi ích nhất định đối với sức khỏe tim mạch, huyết áp và chuyển hóa.

Tuy nhiên, không phải cứ ăn nhiều tỏi hoặc sử dụng các chế phẩm từ tỏi là tốt. Việc sử dụng tỏi cần phù hợp với tình trạng sức khỏe, đặc biệt ở người đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính.

Dưới đây là những sai lầm dùng tỏi hay gặp phải:

Dùng tỏi quá nhiều, kéo dài

Tỏi có thể gây một số tác dụng không mong muốn, nhất là khi sử dụng với lượng lớn hoặc kéo dài. Người dùng có thể gặp hôi miệng, mùi cơ thể, đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn hoặc kích ứng.

Tỏi - gia vị có nhiều công dụng với sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Tỏi cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Vì vậy, người có rối loạn đông máu, cơ địa dễ chảy máu hoặc chuẩn bị phẫu thuật cần thận trọng khi sử dụng, đặc biệt với tỏi ở dạng đậm đặc hoặc các chế phẩm bổ sung từ tỏi.

Không dùng tỏi thay thuốc điều trị

Một số hợp chất trong tỏi đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát huyết áp, cholesterol và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, những lợi ích này không đồng nghĩa tỏi có thể thay thế thuốc điều trị.

Đặc biệt, người mắc tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch hoặc các bệnh mạn tính không nên tự ý bỏ thuốc để chuyển sang dùng tỏi.

Người đang sử dụng thuốc cũng cần lưu ý nguy cơ tương tác. Tỏi và các chế phẩm từ tỏi có thể ảnh hưởng đến tác dụng của một số thuốc, đặc biệt các thuốc chống đông, chống kết tập tiểu cầu. Việc sử dụng đồng thời có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Một số thuốc khác cũng có thể bị ảnh hưởng khi dùng cùng chế phẩm tỏi. Do đó, người đang điều trị bệnh dài ngày nên thông báo với bác sĩ về các loại thực phẩm bổ sung hoặc chế phẩm từ tỏi đang sử dụng.

Không tự ý nhỏ, nhét hoặc xông tỏi vào mũi

Một sai lầm khác là sử dụng tỏi theo các cách truyền miệng như ép nước tỏi rồi nhỏ hoặc nhét vào mũi để trị nghẹt mũi, cảm cúm.

Tỏi tươi chứa các hợp chất có tính kích ứng. Việc đưa nước tỏi hoặc tỏi trực tiếp vào niêm mạc mũi có thể gây bỏng rát, viêm và tổn thương niêm mạc, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Xông tỏi ở nhiệt độ cao cũng tiềm ẩn nguy cơ bỏng đường hô hấp hoặc da nếu thực hiện không đúng cách.

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, trẻ nhỏ, người suy kiệt, người có tiền sử dị ứng với tỏi hoặc đang mắc bệnh lý dạ dày, tiêu hóa cũng cần thận trọng khi sử dụng các chế phẩm từ tỏi.