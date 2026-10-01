3 quy định mới đối với nữ khi xét thi đua, khen thưởng từ 1/10
Từ ngày 1/10/2026, Nghị định 368/2026/NĐ-CP quy định một số điểm mới trong công tác thi đua, khen thưởng, trong đó đáng chú ý là thời gian nghỉ thai sản được tính để xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; ưu tiên cá nhân nữ hoặc tập thể có từ 70% nữ khi cùng đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và quy định riêng về thời gian giữ chức vụ đối với nữ lãnh đạo, quản lý khi xét khen thưởng quá trình cống hiến.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/3-quy-dinh-moi-doi-voi-nu-khi-xet-thi-dua-khen-thuong-tu-110-post362469.html