3 Quán quân Olympia từ trường Ams: Đoàn Lê Anh Đức chưa phải có số điểm cao nhất

Chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chính thức đưa Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ghi tên vào lịch sử cuộc thi. Đây là lần thứ ba ngôi trường danh tiếng của Thủ đô Hà Nội có học sinh đăng quang ngôi vị cao nhất. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Olympia ghi nhận một ngôi trường THPT bảo vệ thành công chiếc vòng nguyệt quế trong hai năm liên tiếp.

Đoàn Lê Anh Đức lên ngôi vô địch Olympia năm thứ 26.

Nhìn lại chặng đường 26 năm của sân chơi trí tuệ này, ba gương mặt đại diện cho các thế hệ học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã để lại những dấu ấn đậm nét bằng bản lĩnh và tri thức.

Phan Minh Đức - Olympia năm thứ 10

Phan Minh Đức là gương mặt đầu tiên của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành vòng nguyệt quế Chung kết năm Olympia vào năm 2010 (năm thứ 10). Trong trận Chung kết năm đó, nam sinh chuyên Lý đã thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc, bứt phá ấn tượng để giành chiến thắng thuyết phục với 295 điểm chung cuộc.

Sau chiến thắng, Minh Đức sang Úc du học tại Đại học Công nghệ Swinburne chuyên ngành Tài chính - Kế toán và xuất sắc tốt nghiệp loại ưu. Sau hơn một thập kỷ học tập, làm giảng viên trợ giảng và tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Australia, anh đã quyết định quay trở lại Việt Nam để khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Hiện tại, nhà vô địch năm thứ 10 đang dốc sức phát triển các dự án đào tạo, mang những kiến thức và phương pháp giáo dục tiên tiến tích lũy từ nước ngoài về đóng góp cho thế hệ trẻ trong nước.

Trần Bùi Bảo Khánh - Olympia năm thứ 25

Phải mất 15 năm sau chiến thắng của Phan Minh Đức, chiếc vòng nguyệt quế Chung kết năm Olympia mới một lần nữa quay trở lại với mái trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhờ Trần Bùi Bảo Khánh tại Olympia 2025 (năm thứ 25). Cậu học sinh lớp chuyên Sinh đã cống hiến cho khán giả một trận Chung kết nghẹt thở khi liên tục rượt đuổi điểm số kịch tính và xuất sắc cán đích ở vị trí số một với 215 điểm.

Sau khi đăng quang ngôi vô địch, Bảo Khánh nhận được sự tuyên dương lớn từ UBND TP. Hà Nội cũng như ngành giáo dục Thủ đô. Hiện tại, Bảo Khánh tiếp tục tập trung hoàn thành chương trình học phổ thông, tham gia các hoạt động truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh khóa sau, cũng như chuẩn bị hành trang cá nhân trước khi chính thức bước vào con đường du học tại Úc theo suất học bổng dành cho nhà vô địch.

Đoàn Lê Anh Đức - Olympia năm thứ 26

Tiếp nối thành công của người anh khóa trước, Đoàn Lê Anh Đức bước vào trận Chung kết Olympia năm thứ 26 với áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, nam sinh trường Ams đã thể hiện thần thái tự tin, khả năng tư duy nhanh nhạy cùng chiến thuật thi đấu vô cùng hợp lý. Bứt phá mạnh mẽ ở phần thi Tăng tốc và bản lĩnh chọn Ngôi sao Hy vọng ở phần Về đích, Anh Đức đã vươn lên giành chiến thắng chung cuộc với 240 điểm.