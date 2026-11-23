3 phút hiểu về Quy hoạch tổng thể TPHCM 2025–2050, tầm nhìn 100 năm
TPHCM chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới với Quy hoạch tổng thể 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị toàn cầu, thông minh và hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Trên quy mô 6.772,59 km² gồm 168 đơn vị hành chính, bản quy hoạch sẽ định hình toàn bộ không gian phát triển của thành phố.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/3-phut-hieu-ve-quy-hoach-tong-the-tphcm-20252050-tam-nhin-100-nam-post883252.html