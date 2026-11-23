Từ nay đến năm 2050 và nhìn xa hơn đến cột mốc trăm năm, Thành phố sẽ tổ chức lại không gian phát triển ra sao để người dân dễ tiếp cận nhà ở, trường học, bệnh viện? Khi mở thêm đường, xây thêm khu đô thị, chúng ta sẽ gìn giữ thế nào những bờ sông, khu phố và di sản đã làm nên bản sắc TPHCM? Và còn nhiều câu chuyện nữa về việc quy hoạch thành phố nay được các chuyên gia cùng bàn trong talkshow đặc biệt: “TPHCM 100 năm, nhìn từ hôm nay”.