3 phương pháp rã đông thực phẩm an toàn và không bị mất chất

Nội dung 1. Các phương pháp rã đông phổ biến và an toàn 2. Những sai lầm cần tránh khi rã đông thực phẩm

Rã đông thực phẩm là công đoạn quen thuộc trong quá trình chuẩn bị bữa ăn hằng ngày của mỗi gia đình.

Tuy nhiên, nếu thực hiện không đúng cách, thực phẩm không chỉ bị hao hụt dưỡng chất đáng kể mà còn tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

1. Các phương pháp rã đông phổ biến và an toàn

Rã đông trong ngăn mát tủ lạnh

Rã đông thực phẩm trong ngăn mát tủ lạnh là cách an toàn và giữ được dưỡng chất nhất.

Đây là phương pháp được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng hàng đầu vì tính an toàn và giữ nguyên chất lượng thực phẩm tốt nhất. Chỉ cần chuyển túi thịt hoặc cá từ ngăn đông sang ngăn mát từ tối hôm trước để thực phẩm mềm dần qua đêm.

Phương pháp này hoạt động dựa trên cơ chế hạ nhiệt độ từ từ. Nhiệt độ thấp và ổn định của ngăn mát giúp ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn, đồng thời giữ được cấu trúc tự nhiên của thực phẩm cùng hàm lượng dinh dưỡng.

Rã đông bằng nước lạnh

Nếu cần chế biến nhanh hơn, mọi người có thể cho thực phẩm vào một túi zip kín, ép hết không khí ra ngoài và ngâm ngập trong chậu nước lạnh. Cần thay nước mới sau mỗi 20 đến 30 phút để duy trì độ lạnh giúp quá trình rã đông diễn ra liên tục.

Phương pháp này giúp rút ngắn thời gian đáng kể so với ngăn mát nhưng vẫn đảm bảo thực phẩm không bị sốc nhiệt hay mất đi dưỡng chất.

Rã đông bằng lò vi sóng

Sử dụng chức năng rã đông của lò vi sóng là biện pháp nhanh và tiện lợi nếu đang vội chuẩn bị bữa ăn.

Nên chọn chế độ rã đông và để mức công suất thấp, chia thời gian rã đông thành nhiều quãng ngắn và lật giở thực phẩm liên tục để phần bên ngoài không bị chín tái trong khi bên trong vẫn còn đông cứng.

Lưu ý: Sau khi rã đông bằng lò vi sóng, cần phải chế biến ngay lập tức vì nhiệt độ cao cục bộ tại một số điểm rất dễ kích hoạt vi khuẩn phát triển.

2. Những sai lầm cần tránh khi rã đông thực phẩm

Rã đông bằng cách ngâm nước nóng hoặc đun sôi thực phẩm

Không sử dụng nước nóng để ngâm hoặc luộc trực tiếp thực phẩm đông lạnh nhằm rã đông nhanh. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm lớp bên ngoài chín tái và khô cứng trong khi phần bên trong vẫn đóng băng, đồng thời phá hủy cấu trúc protein và làm thất thoát phần lớn dưỡng chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bữa ăn và sức khỏe đường ruột.

Không chế biến ngay sau khi rã đông

Ngay sau khi thực phẩm đã mềm hoàn toàn, cần tiến hành sơ chế và nấu nướng ngay để đảm bảo độ tươi ngon và an toàn vệ sinh.

Trường hợp chưa dùng đến ngay sau khi rã đông bằng ngăn mát, vẫn có thể giữ thực phẩm trong ngăn mát thêm một khoảng thời gian nhất định nhưng không nên để qua đêm và cần để trong hộp đậy kín nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm chéo của vi khuẩn.

Tái cấp đông thực phẩm đã rã đông

Tái cấp đông thực phẩm đã rã đông là việc làm cần tránh tuyệt đối. Khi thực phẩm đã chuyển sang trạng thái mềm và để ở bên ngoài, vi khuẩn đã bắt đầu sinh sôi nhanh chóng. Nếu tiếp tục đem cất phần thực phẩm đã rã đông đó lại vào ngăn đá, vi khuẩn có thể tiếp tục phát triển và có thể gây ngộ độc nếu ăn vào các bữa sau.