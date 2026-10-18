3 phương án biểu trưng APEC Việt Nam 2027 vào vòng lựa chọn cuối cùng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027 chủ trì cuộc họp cho ý kiến về các phương án biểu trưng APEC Việt Nam 2027. Ảnh: Chinhphu.vn

Chiều 17/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027, chủ trì cuộc họp xem xét các phương án biểu trưng phục vụ Năm APEC Việt Nam 2027.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết cuộc thi sáng tác biểu trưng APEC Việt Nam 2027 thu hút 510 tác phẩm của 206 tác giả. Sau bốn vòng đánh giá, hội đồng lựa chọn ba phương án vào vòng cuối để tiếp tục xem xét, hoàn thiện.

Các thiết kế khai thác những hình tượng văn hóa đặc trưng của Việt Nam như hoa sen, trống đồng Đông Sơn, kết hợp các yếu tố thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, bên cạnh yêu cầu về nội dung và thông điệp, biểu trưng cần có tính hiện đại, dễ nhận diện, thuận tiện khi sử dụng trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông và trong những hoạt động đối ngoại.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan lấy ý kiến đối với những phương án được lựa chọn, tập trung vào ý tưởng thiết kế, ý nghĩa văn hóa, thông điệp đối ngoại và khả năng ứng dụng thực tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề nghị sớm hoàn thiện biểu trưng để phục vụ xây dựng bộ nhận diện và triển khai các hoạt động truyền thông cho Năm APEC 2027.

Đại diện các tiểu ban cũng cho rằng biểu trưng cần thể hiện được vị thế của Việt Nam với tư cách nước chủ nhà, đồng thời truyền tải tinh thần hợp tác của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Thiết kế phải gần gũi, dễ tiếp nhận đối với người dân trong nước và có khả năng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá 3 phương án vào vòng cuối đều có những nét riêng, cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, các thiết kế cần tiếp tục được hoàn thiện để bảo đảm sự hài hòa giữa bản sắc văn hóa Việt Nam và hệ thống nhận diện chung của APEC.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm nổi bật yếu tố Việt Nam trong tổng thể thiết kế, chú trọng bố cục, màu sắc, tính thẩm mỹ và khả năng nhận diện. Biểu trưng không chỉ phục vụ các sự kiện đối ngoại mà còn cần phù hợp khi sử dụng rộng rãi trên nhiều loại hình ấn phẩm và sản phẩm truyền thông.

Theo Phó Thủ tướng, việc hoàn thiện biểu trưng đang trở nên cấp thiết khi thời gian chuẩn bị cho Năm APEC 2027 không còn nhiều. Bộ nhận diện cần được xây dựng đồng bộ, kịp thời phục vụ công tác quảng bá Việt Nam tại các hoạt động APEC trong năm 2026.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa tiếp thu ý kiến, tiếp tục chỉnh sửa các phương án, hoàn thiện phần thuyết minh về ý tưởng và ý nghĩa biểu trưng trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Việc sớm lựa chọn biểu trưng chính thức sẽ tạo cơ sở để triển khai thống nhất các hoạt động thông tin, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh Việt Nam trong Năm APEC 2027.