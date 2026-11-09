3 phụ kiện smartphone nhỏ gọn, độc đáo

Bên cạnh ốp lưng, tai nghe hay bộ sạc, thị trường còn có những phụ kiện điện thoại phục vụ nhu cầu khá chuyên biệt. Điểm đáng chú ý của các sản phẩm này không chỉ nằm ở kích thước nhỏ gọn mà còn ở cách chúng giải quyết những bất tiện trong quá trình sử dụng smartphone.

Thẻ ghi âm AI siêu mỏng

Hãng công nghệ Plaud vừa giới thiệu Note Pro, thiết bị ghi âm tích hợp AI hướng đến người thường xuyên tham gia cuộc họp, phỏng vấn hoặc cần ghi chép nội dung trao đổi. Tại Việt Nam, sản phẩm này có giá 5,8 triệu đồng.

Plaud Note Pro trang bị màn hình AMOLED 0,95 inch, hiển thị trạng thái hoạt động và dung lượng pin. Ảnh: Minh Trung.

Điểm khác biệt so với máy ghi âm thông thường là thiết kế tương tự thẻ ngân hàng, dày chỉ 2,99 mm và nặng 30 g. Thiết bị có thể gắn vào mặt lưng điện thoại bằng phụ kiện từ tính, giúp người dùng mang theo thuận tiện hơn.

Dù nhỏ gọn, Plaud Note Pro vẫn trang bị màn hình AMOLED 0,95 inch, bộ nhớ 64 GB và hệ thống 4 micro MEMS. Theo nhà sản xuất, thiết bị hỗ trợ thu âm trong phạm vi tối đa 5 m, với thời lượng ghi âm liên tục lên đến 50 giờ.

Điểm nổi bật nhất là khả năng chuyển giọng nói thành văn bản, nhận diện người nói và tóm tắt nội dung bằng AI. Hệ thống hỗ trợ hơn 112 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, đồng thời có thể trích xuất ý chính và danh sách công việc từ bản ghi.

Plaud Note Pro có độ dày chỉ 2,99 mm, nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, dễ dàng mang theo. Ảnh: Minh Trung.

Các tính năng AI có giới hạn sử dụng theo gói dịch vụ. Gói Starter miễn phí cung cấp 300 phút chuyển giọng nói thành văn bản mỗi tháng, trong khi gói Pro trả phí hỗ trợ lên đến 1.200 phút. Thiết bị tương thích với iPhone và Android thông qua ứng dụng Plaud.

Ổ cứng di động hít vào lưng điện thoại

Bên cạnh các sản phẩm thẻ nhớ và ổ cứng truyền thống, SanDisk còn giới thiệu Creator Phone SSD, mẫu ổ cứng di động có thể gắn vào mặt lưng điện thoại bằng nam châm MagSafe.

Tại Việt Nam, ổ cứng này có giá 5,1 triệu đồng cho bản 1 TB và 7,9 triệu cho bản 2 TB.

Ổ cứng SanDisk Creator Phone SSD có thể gắn vào mặt lưng iPhone bằng nam châm MagSafe, kết nối qua cáp USB-C để lưu trữ dữ liệu. Ảnh: SanDisk.

Khác với ổ SSD di động thông thường, sản phẩm có thể hít vào mặt lưng iPhone tương thích MagSafe. Thiết bị có kích thước 82,5 x 68,4 x 11 mm, nặng 54 g, giúp việc mang theo khi quay video thuận tiện hơn.

Ổ cứng sử dụng chuẩn USB 3.2 Gen 2, đạt tốc độ đọc tuần tự tối đa 1.000 MB/s và ghi 950 MB/s. Đáng chú ý, sản phẩm hỗ trợ lưu trực tiếp video Apple ProRes 4K 60 khung hình/giây trên các mẫu iPhone tương thích, giảm áp lực lên bộ nhớ trong.

Bên cạnh thiết kế nhỏ gọn, SanDisk Creator Phone SSD còn đạt chuẩn kháng nước, bụi IP65 và được nhà sản xuất công bố có khả năng chịu rơi từ độ cao tối đa 3 m trong điều kiện thử nghiệm.

Pin dự phòng siêu nhỏ tích hợp cáp sạc

Trong khi nhiều mẫu pin dự phòng 10.000 mAh trên thị trường có kích thước khá lớn, Mipow PowerCube Ultra Mini CX10 tạo sự khác biệt với thiết kế nằm gọn trong lòng bàn tay, đồng thời tích hợp sẵn cáp sạc USB-C.

Sản phẩm sử dụng vỏ nhôm gia công CNC, có thiết kế nhỏ gọn thay vì kiểu dáng dài và dẹt thường thấy trên nhiều mẫu pin dự phòng. Điểm đáng chú ý là sợi cáp USB-C bọc nylon có thể gập lại thành quai xách, giúp người dùng không cần mang thêm dây sạc riêng.

Pin dự phòng Mipow PowerCube Ultra Mini CX10 có thiết kế nằm gọn trong lòng bàn tay, tích hợp cáp USB-C để sạc điện thoại. Ảnh: Lê Trọng.

Dù nhỏ gọn, thiết bị vẫn hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa 22,5 W qua cáp tích hợp. Ngoài ra, cổng USB-C hỗ trợ sạc vào và ra tối đa 20 W, cho phép sạc đồng thời 2 thiết bị.

Bên trong, Mipow trang bị vật liệu tản nhiệt graphite kết hợp cảm biến nhiệt độ NTC nhằm kiểm soát nhiệt khi sạc.

Tuy nhiên, đánh đổi cho thiết kế nhỏ gọn là mức giá khá cao, khoảng 1,2 triệu đồng tại Việt Nam. Trong khi đó, nhiều mẫu pin dự phòng cùng dung lượng của Xiaomi, Baseus hay Anker có giá từ 390.000 đến dưới 1 triệu đồng.