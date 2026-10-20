3 phim Hoa ngữ ngọt ngào đáng thêm vào danh sách cày phim

1. Giữa Cơn Bão Tuyết

Lâm Diệc Dương từng là nhà vô địch bi-a nhưng rời bỏ sự nghiệp để theo học sau đại học. Trong khi đó, Ân Quả là vận động viên bi-a chuyên nghiệp đến Phần Lan thi đấu. Hai người tình cờ gặp nhau tại một quán bar giữa khung cảnh mùa đông và dần bị thu hút bởi đối phương.

Mối quan hệ ban đầu phát triển tự nhiên, khi Ân Quả từng bước khiến Diệc Dương nhìn lại những lựa chọn trong quá khứ. Tình cảm dành cho cô cũng giúp anh tìm lại niềm đam mê với bi-a sau thời gian dài rời xa sân đấu.

Không chỉ tập trung vào chuyện tình của hai nhân vật, bộ phim còn tạo dấu ấn nhờ bối cảnh tuyết trắng lãng mạn cùng hình tượng nam chính chu đáo, thể hiện tình cảm bằng hành động. Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch được chú ý nhờ màn kết hợp ăn ý.

2. Ăn, Chạy, Yêu

Cam Dương là chàng trai đam mê chạy bộ và muốn thiết kế những đôi giày thể thao hiện đại. Trong khi đó, Đinh Chi Đồng là cô gái độc lập, có thành tích học tập tốt nhưng phải tập trung vào công việc để giải quyết những vấn đề của gia đình.

Từ hai người có hướng đi khác nhau, Cam Dương và Chi Đồng dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, một biến cố khiến họ chia tay và mỗi người lựa chọn cuộc sống riêng. Sáu năm sau, họ gặp lại khi những tổn thương trong quá khứ vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.

Cuộc tái ngộ buộc cả hai nhìn lại tình cảm từng có, đồng thời đối diện với những thay đổi sau nhiều năm trưởng thành. Trần Phi Vũ và Trang Đạt Phi đảm nhận cặp đôi trung tâm, mang đến câu chuyện tình vừa ngọt ngào vừa có nhiều khoảng lặng.

3. Song Quỹ

Khương Mộc tìm kiếm Kim Triệu, người anh trai thất lạc từ nhỏ, sau khi biết anh không phải anh trai ruột. Cô quyết định sang Thái Lan để tìm anh và nhanh chóng nhận ra Kim Triệu hiện tại hoàn toàn khác với người anh trong ký ức tuổi thơ.

Kim Triệu từng bỏ đại học để theo đuổi cuộc sống trên đường đua, trở thành võ sĩ quyền anh ngầm và tay đua xe mạo hiểm. Khương Mộc càng tìm hiểu càng nhận ra phía sau vẻ ngoài gai góc của anh là một cuộc sống nhiều khó khăn, đồng thời anh vẫn âm thầm giúp đỡ gia đình cô.

Hành trình tìm kiếm sự thật sau đó đưa cả hai vào một âm mưu nguy hiểm. Bộ phim kết hợp chuyện tình cảm với yếu tố hành động, tốc độ và những lựa chọn của tuổi trẻ. Hà Dữ và Ngu Thư Hân là hai gương mặt tạo điểm nhấn cho câu chuyện.