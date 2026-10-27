3 phim Hàn đại náo tháng 10: Kim Yoo Jung - Kim Ji Won đều lột xác ngoạn mục

Doctor X: Mafia in White (Bác Sĩ X: Mafia Áo Trắng)

Doctor X đánh dấu sự trở lại của Kim Ji Won trong vai Gye Su Jeong, bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa thiên tài. Được làm lại từ loạt phim Nhật Bản cùng tên, tác phẩm khai thác cuộc chiến của một bác sĩ không chấp nhận thất bại hay thỏa hiệp trước những bất công trong hệ thống y tế. Cùng với sự tham gia của Kim Woo Seok, Lee Jung Eun và Son Hyun Joo, bộ phim kết hợp yếu tố chuyên môn y khoa với những xung đột quyền lực, tham nhũng.

Sức hút của tác phẩm được thể hiện qua những con số biết nói. Tập đầu tiên đã đạt rating trung bình toàn quốc 11,4%, dẫn đầu khung giờ phát sóng, trở thành phim có tỉ suất người xem tập mở đầu cao nhất trong các mini series phát sóng tại Hàn Quốc năm 2026. Trên MyDramaList, Doctor X đạt 8,5/10 điểm từ bình chọn của khán giả.

Khán giả không chỉ bình luận khen ngợi mà còn thích thú phân tích tình tiết sau mỗi tập phát sóng.

Phản ứng tích cực của khán giả còn thể hiện ở những bình luận khen ngợi, bày tỏ suy nghĩ và phân tích sau mỗi tập phát sóng của phim trên mạng xã hội như Facebook, Tiktok..., góp phần giúp Doctor X đạt thảo luận cao. Kim Ji Won được khen ngợi có màn lột xác xuất sắc.

Take Charge of My Heart (Nạp Đầy Trái Tim)

Take Charge of My Heart đã phát hành trọn bộ trên Netflix, kết hợp tình yêu, hài hước và giả tưởng. Kim Young Kwang vào vai Baek Ho Rang, người thừa kế một tập đoàn lớn mang trong mình trái tim nhân tạo đang dần cạn năng lượng. Cuộc sống của anh thay đổi khi gặp Na Bo Bae, nữ biên kịch do Chae Soo Bin thủ vai, sở hữu dòng điện đặc biệt trong cơ thể.

Điều bất ngờ là nguồn điện của Bo Bae không gây tổn hại cho Ho Rang mà có thể giúp trái tim nhân tạo của anh được sạc lại. Từ tình huống khác thường này, chuyện tình giữa 2 người tưởng chừng khiến họ khó đến gần lại nảy nở. Tiền đề độc đáo giúp tác phẩm tạo sự khác biệt so với các phim tình cảm công sở quen thuộc.

Với khán giả yêu thích thể loại rom-com (hài lãng mạn), đây là lựa chọn phù hợp để đổi vị sau những bộ phim có nhiều xung đột, căng thẳng. Dù kịch bản phi lí và không quá sáng tạo, Nạp Đầy Trái Tim vẫn được yêu mến nhờ những tình tiết vừa đáng yêu vừa hài hước và "phản ứng hóa học" siêu dính của cặp đôi chính.

100 Days of Deception (100 Ngày Lừa Dối)

Với bối cảnh Gyeongseong năm 1932, 100 Ngày Lừa Dối thuộc thể loại lịch sử, chính kịch kén người xem nhưng lại hấp dẫn bất ngờ, bảo chứng màn trở lại xuất sắc của Kim Yoo Jung và Park Jin Young.

Cô vào vai Lee Ga Kyeong, nữ đạo chích nhận nhiệm vụ thâm nhập Phủ Tổng đốc Nhật Bản trong 100 ngày để kiếm tiền sang Mỹ. Tại đây, cô gặp Kim Tae Woong, thông ngôn viên ưu tú do Park Jin Young thủ vai.

Sự kết hợp giữa yếu tố gián điệp, tình yêu và bối cảnh lịch sử tạo nên hướng tiếp cận khác biệt cho bộ phim. Cạnh tranh trực tiếp với Doctor X vào khung giờ tối thứ Bảy, 100 Ngày Lừa Dối vẫn có tỉ suất người xem cao, với rating mở màn 5,3% và hiện đạt mốc 9,5% ở tập 6. Điểm số trên IMDb đạt 8,4/10, chứng minh đánh giá cao của khán giả toàn cầu dành cho tác phẩm này.

Có thời điểm Bác sĩ X - 100 Ngày Lừa Dối - Nạp Đầy Trái Tim "xếp hàng" ở Top 3 phim thịnh hành theo ngày trên Netflix Việt Nam.

100 Ngày Lừa Dối đánh dấu bước trở lại ngoạn mục với nhiều cảnh diễn xuất được khen của Kim Yoo Jung sau thành công từ "điên nữ" trong Dear X. Đồng thời, "độ ồn" về chemistry của cô và Park Jin Young cũng đẩy sức nóng của phim tăng lên sau mỗi tập.