3 phiên bản 'Bao Thanh Thiên' khiến khán giả nhớ mãi

Nhắc đến Bao Thanh Thiên, nhiều khán giả lập tức nhớ tới gương mặt nghiêm nghị, nước da đen đặc trưng cùng những màn xử án công minh của Kim Siêu Quần. Tuy nhiên, qua từng thời kỳ, nhân vật Bao Chửng được các nhà làm phim khai thác theo nhiều hướng khác nhau, từ phim truyền hình phá án đến câu chuyện tuổi trẻ và hoạt hình phiêu lưu.

Phiên bản đầu tiên ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả là Bao Thanh Thiên năm 1993, với Kim Siêu Quần đảm nhận vai Bao Công. Tác phẩm truyền hình Đài Loan gồm 236 tập, xoay quanh những vụ án thời Bắc Tống và hành trình thực thi công lý của vị quan thanh liêm. Bên cạnh Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu và Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách cũng trở thành những gương mặt gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Hình tượng Bao Thanh Thiên nghiêm nghị, không khuất phục trước quyền thế của Kim Siêu Quần đến nay vẫn được xem là một trong những phiên bản kinh điển nhất.

Bao Thanh Thiên năm 1993.

Một cách tiếp cận khác xuất hiện trong Thiếu Niên Bao Thanh Thiên III, phát sóng năm 2006, với Đặng Siêu vào vai Bao Chửng. Thay vì tập trung hoàn toàn vào hình ảnh vị quan đã trưởng thành, phiên bản này khai thác những năm tháng tuổi trẻ, quá trình phá án và hành trình trưởng thành của nhân vật. Bao Chửng vẫn nổi bật bởi trí thông minh, khả năng suy luận cùng tinh thần tìm kiếm sự thật, nhưng câu chuyện được triển khai theo hướng trẻ trung, kết hợp yếu tố trinh thám và những mối quan hệ giữa các nhân vật. Nhờ đó, hình tượng Bao Thanh Thiên được tiếp cận dưới một góc nhìn khác, phù hợp với khán giả yêu thích các vụ án ly kỳ.

Một cách tiếp cận khác xuất hiện trong Thiếu Niên Bao Thanh Thiên III, phát sóng năm 2006.

Đến năm 2026, Ngự Miêu Phá Án mang Bao Chửng trở lại màn ảnh rộng bằng hình thức hoạt hình. Lấy cảm hứng từ những nhân vật quen thuộc trong Tam Hiệp Ngũ Nghĩa, bộ phim xây dựng hình tượng Bao Chửng thời trẻ thông minh, gan dạ, đồng thời đưa yếu tố phiêu lưu và hài hước vào câu chuyện phá án.

Phim lấy bối cảnh thành Kim Lăng thời nhà Tống. Trong lúc người dân bất ngờ biến thành mãnh thú và Thái tử mất tích bí ẩn, Bao Chửng bắt tay vào điều tra những sự việc kỳ lạ. Trên hành trình này, chàng gặp Triển Ngao, chú mèo giỏi võ đang bị truy nã vì bị nghi là yêu miêu. Từ cuộc gặp gỡ bất ngờ, cả hai trở thành bộ đôi phá án bất đắc dĩ, cùng lần theo manh mối để vạch trần âm mưu đe dọa kinh thành.

Ngự Miêu Phá Án mang Bao Chửng trở lại màn ảnh rộng bằng hình thức hoạt hình.

So với hai phiên bản người đóng, Ngự Miêu Phá Án tạo khác biệt bằng tạo hình hoạt hình, thế giới giả tưởng và nhịp kể giàu tính phiêu lưu. Bộ phim vẫn giữ tinh thần điều tra, tìm kiếm sự thật vốn gắn với Bao Thanh Thiên, nhưng mở rộng cách thể hiện để tiếp cận khán giả gia đình và người xem trẻ tuổi.

Theo dữ liệu phòng vé được ghi nhận tại Việt Nam, Ngự Miêu Phá Án đạt doanh thu khoảng 767 triệu đồng tính đến thời điểm dữ liệu được cập nhật ngày 26/10/2026. Đây là con số của phiên bản hoạt hình đang chiếu rạp, không phải doanh thu của các phim truyền hình trước đó.

Ba phiên bản cho thấy sức sống bền bỉ của hình tượng Bao Thanh Thiên trên màn ảnh. Nếu Kim Siêu Quần gắn với ký ức kinh điển, Đặng Siêu mang đến hình ảnh Bao Chửng thời trẻ, thì Ngự Miêu Phá Án chọn cách kể mới bằng hoạt hình. Dù khác biệt về tạo hình và phong cách, các tác phẩm đều xoay quanh hành trình phá án và tìm kiếm công lý của nhân vật nổi tiếng này.