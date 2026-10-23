3 phần thịt bò nên ăn có chừng mực, người mỡ máu cao càng cần chú ý

3 phần thịt bò nên hạn chế ăn

Thịt bò thường xuất hiện trong bữa ăn gia đình với nhiều cách chế biến như xào, nướng, hầm hay nhúng lẩu. Tuy nhiên, lựa chọn phần thịt và cách chế biến có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị dinh dưỡng cũng như mức độ an toàn của món ăn.

Người ăn cần chú ý đến lượng chất béo, đặc điểm dinh dưỡng của nội tạng và mức độ chín của thịt để hạn chế những rủi ro không mong muốn.

Gầu bò, ba chỉ bò: Cẩn trọng với lượng chất béo

Gầu bò, ba chỉ bò và những phần thịt có nhiều mỡ được yêu thích nhờ độ mềm, béo và hương vị đậm đà. Tuy nhiên, ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng chất béo nạp vào cơ thể, nhất là khi kết hợp với các món chiên rán hoặc nước sốt giàu chất béo.

Gầu bò có hàm lượng chất béo tương đối cao, người dùng nên kiểm soát khẩu phần.

Chất béo bão hòa trong chế độ ăn có thể làm tăng cholesterol LDL nếu tiêu thụ quá mức, từ đó góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, người mỡ máu cao, thừa cân, béo phì hoặc có bệnh tim mạch nên ưu tiên thịt bò nạc, hạn chế phần mỡ nhìn thấy được và kiểm soát khẩu phần.

Người mắc bệnh gout cũng cần chú ý lượng thịt đỏ tiêu thụ do thịt bò chứa purin, chất được chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Ăn quá nhiều thịt đỏ có thể gây bất lợi cho việc kiểm soát axit uric ở một số người.

Thay vì phải loại bỏ hoàn toàn thịt bò, bạn có thể chọn phần nạc, chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc hầm, đồng thời ăn kèm rau xanh để bữa ăn cân đối hơn.

Gan, thận, óc bò: Giàu dưỡng chất nhưng không nên ăn tùy ý

Nội tạng bò cung cấp protein và nhiều vi chất, nhưng cũng có những đặc điểm dinh dưỡng cần lưu ý. Trong đó, gan bò giàu sắt và vitamin B12, đồng thời chứa lượng vitamin A dạng retinol cao.

Ăn gan với lượng lớn hoặc quá thường xuyên có thể khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều vitamin A. Phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng với gan và các sản phẩm chứa nhiều vitamin A dạng retinol do nguy cơ gây hại cho thai nhi khi dư thừa.

Một số loại nội tạng cũng chứa nhiều cholesterol. Người đang kiểm soát mỡ máu nên cân nhắc lượng ăn và tần suất sử dụng, căn cứ vào chế độ dinh dưỡng tổng thể cũng như hướng dẫn của bác sĩ.

Ngoài thành phần dinh dưỡng, độ an toàn của nội tạng phụ thuộc vào nguồn gốc, điều kiện bảo quản và cách chế biến. Nên chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng nội tạng có dấu hiệu ôi hỏng và nấu chín kỹ trước khi ăn.

Thịt bò tái, chưa chín kỹ: Nguy cơ nhiễm khuẩn không nên xem nhẹ

Thịt bò tái được nhiều người yêu thích vì giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên. Tuy nhiên, thịt chưa chín kỹ có thể chứa vi khuẩn gây bệnh hoặc ký sinh trùng, tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu và điều kiện chế biến.

Thịt bò tái, chưa chín kỹ có thể gây nguy cơ nhiễm khuẩn

Nguy cơ còn đến từ tình trạng lây nhiễm chéo khi thịt sống tiếp xúc với thức ăn đã nấu chín thông qua dao, thớt, đĩa đựng hoặc bề mặt bếp không được vệ sinh đúng cách.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch cần đặc biệt thận trọng với thịt chưa chín kỹ vì có nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng hơn khi mắc bệnh truyền qua thực phẩm.

Để hạn chế rủi ro, nên mua thịt tại cơ sở đáng tin cậy, bảo quản lạnh đúng cách, nấu chín phù hợp và sử dụng dụng cụ riêng cho thực phẩm sống và thức ăn đã chế biến.

Ăn thịt bò thế nào để tốt cho sức khỏe?

Theo khuyến nghị của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF), người trưởng thành nên giới hạn lượng thịt đỏ đã nấu chín ở khoảng 350-500g mỗi tuần và ăn rất ít hoặc tránh thịt chế biến sẵn.

Bên cạnh việc kiểm soát khẩu phần, nên ưu tiên thịt nạc, đa dạng nguồn protein từ cá, thịt gia cầm, trứng và các loại đậu, đồng thời tăng cường rau xanh trong bữa ăn.

Người mắc mỡ máu cao, gout hoặc bệnh tim mạch nên điều chỉnh chế độ ăn theo tình trạng sức khỏe và tư vấn của bác sĩ.

Thịt bò vẫn là thực phẩm giàu dinh dưỡng nếu được sử dụng hợp lý. Điều quan trọng là lựa chọn phần thịt phù hợp, kiểm soát lượng ăn và bảo đảm an toàn trong quá trình chế biến, thay vì kiêng tuyệt đối một loại thực phẩm.