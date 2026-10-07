3 oanh tạc cơ Tu-160 Nga xuất kích, Ukraine phát cảnh báo khẩn

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp gỡ binh sĩ tại mặt trặn Luman ngày 30/9/2026. Ảnh: Cơ quan báo chí Tổng thống Ukraine

Theo Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/10 cảnh báo tình báo nước này phát hiện Nga đang chuẩn bị một cuộc tập kích quy mô lớn. Vài giờ sau, Không quân Ukraine thông báo 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga cất cánh, làm dấy lên lo ngại về một đợt phóng tên lửa hành trình mới.

Tối 6/10, ông Zelensky kêu gọi người dân Ukraine lập tức vào nơi trú ẩn khi có cảnh báo không kích, đồng thời cho biết các thông tin tình báo mới cho thấy Moskva đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn.

Theo ông Zelensky, các cơ quan khẩn cấp và Không quân Ukraine đã sẵn sàng ứng phó. Tuy nhiên, khả năng chống đỡ một cuộc tập kích lớn phụ thuộc đáng kể vào năng lực phòng không mà Ukraine hiện có.

“Rất nhiều điều phụ thuộc vào các đối tác của chúng ta – vào mỗi nhà lãnh đạo và mỗi quốc gia trên thế giới có năng lực phòng thủ mà chúng ta cần và có thể cung cấp cho chúng ta”, ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi các đồng minh tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi cuộc xung đột bước vào mùa Đông thứ năm.

Thông tin của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine đều đang gia tăng các cuộc tấn công tầm xa. Chỉ vài ngày trước, Moskva tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào Kiev và những khu vực khác của Ukraine, sau khi ông Zelensky nói Ukraine sẽ tiếp tục đánh vào các cơ sở lọc dầu của Nga. Phía Nga cho biết các mục tiêu của họ bao gồm cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng hỗ trợ.

3 Tu-160 cất cánh từ Siberia

Vài giờ sau cảnh báo của ông Zelensky, Không quân Các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo đã ghi nhận 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga cất cánh từ căn cứ Belaya ở vùng Irkutsk, Siberia.

Theo phía Ukraine, trong trường hợp các máy bay này phóng tên lửa hành trình, những tên lửa đầu tiên có thể đi vào không phận Ukraine sau khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương. Không quân Ukraine kêu gọi người dân không phớt lờ cảnh báo không kích và ở trong nơi trú ẩn.

Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh, được thiết kế để mang tên lửa hành trình tầm xa. Nga sử dụng loại máy bay này cùng các oanh tạc cơ chiến lược khác trong các cuộc tập kích tên lửa nhằm vào Ukraine. Do có thể phóng tên lửa từ khoảng cách rất xa, việc Tu-160 cất cánh thường được phía Ukraine theo dõi chặt chẽ như một dấu hiệu có khả năng xuất hiện đợt tấn công bằng tên lửa.

Cảnh báo tối 6/10 của ông Zelensky nối tiếp một thông báo trước đó vài giờ. Sau cuộc họp với các quan chức chính phủ, chỉ huy quân đội và lực lượng ứng phó khẩn cấp, Tổng thống Ukraine cho biết Kiev đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với một cuộc tấn công mà tình báo nước này cho rằng Nga đang chuẩn bị.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Không quân Ukraine báo cáo về việc phân bổ các hệ thống phòng không cũng như phương án bảo vệ những cơ sở quan trọng.

Ông Zelensky cho biết chính quyền trung ương và các địa phương cũng đã chuẩn bị thêm các biện pháp hậu cần nhằm ứng phó với điều mà ông gọi là chiến dịch của Nga nhằm vào hệ thống hậu cần của Ukraine.

Cùng ngày, ông Zelensky chủ trì cuộc họp của Bộ Tổng tư lệnh tối cao. Theo Tổng thống Ukraine, các hệ thống tác chiến điện tử đang vô hiệu hóa một phần đáng kể UAV Shahed của Nga và những phương án hiệu quả nhất sẽ được mở rộng.

Nga - Ukraine tăng tốc cuộc đua tấn công tầm xa

Cảnh báo mới nhất xuất hiện sau một loạt diễn biến cho thấy cuộc chiến trên không đang bước vào giai đoạn căng thẳng hơn.

Những ngày đầu tháng 10, các cuộc tập kích nhằm vào Kiev tiếp tục gia tăng. Các cây cầu bắc qua sông Dnipro trở thành một trong những mục tiêu đáng chú ý, gây gián đoạn giao thông giữa hai bờ thành phố. Reuters cho biết các cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh Moskva tăng cường đánh vào hạ tầng Ukraine trước mùa Đông.

Ngày 6/10, Ukraine cũng tiến hành một trong những đợt tấn công bằng UAV lớn nhất nhằm vào khu vực Moskva kể từ đầu cuộc xung đột. Theo các quan chức Nga, hơn 650 UAV được sử dụng, trong đó 185 chiếc bị đánh chặn hoặc phá hủy tại khu vực Moskva. Một cơ sở lưu trữ và phân phối nhiên liệu lớn cũng được cho là bị đánh trúng.

Những diễn biến này cho thấy các cuộc tấn công tầm xa đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến sự, khi cả hai bên tìm cách gây sức ép lên cơ sở hạ tầng, hậu cần và năng lực duy trì chiến tranh của đối phương.