3 ô tô va chạm trên đường, 21 người tử vong, 3 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, 2 chiếc xe ô tô chở khách cỡ nhỏ đã đâm trực diện vào nhau và một chiếc xe thứ 3 đã va chạm với 2 xe trên chỉ vài phút sau đó tại tỉnh Western Cape.

Những bức ảnh về hiện trường cho thấy một vụ tai nạn liên hoàn nhiều xe trên đường chính, với mảnh vỡ và đồ đạc vương vãi khắp mặt đường.

Theo sở giao thông vận tải tỉnh Western Cape, một số hành khách khác bị thương nặng trong vụ tai nạn này.

Các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa 3 người bị thương đến bệnh viện để điều trị ngay lập tức.

Một vụ tai nạn liên hoàn kinh hoàng ở Nam Phi đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Nguồn: WCLiveTraffic

Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc N1 giữa các thị trấn Prince Albert và Leeu-Gamka, cách Cape Town khoảng 379km về phía đông.

Muneera Allie, người phát ngôn của Western Cape Mobility, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 đêm 13/9. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tổng thống Nam Phi, Cyril Ramaphosa, đã bày tỏ lòng tiếc thương đối với các nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc.

Ông nói: "Vụ việc ở Western Cape là một lời nhắc nhở đau lòng cho tất cả chúng ta về việc phải hết sức thận trọng khi tham gia giao thông.

Tôi chia buồn sâu sắc với các gia đình đã mất người thân trong những vụ việc này và cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục".

Các nhà chức trách đã cảnh báo người lái xe cần hết sức thận trọng khi lái xe trong mùa đông do sương mù gây ra tầm nhìn kém.

Trong thời gian này, đường sá có thể trở nên vô cùng nguy hiểm do sương mù, khói và tầm nhìn kém.