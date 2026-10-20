3 nữ tỷ phú Việt Nam sở hữu tổng tài sản 10,4 tỷ USD

Theo dữ liệu tỷ phú thời gian thực của Forbes sáng 20/10/2026 (giờ Việt Nam), tổng tài sản của ba nữ doanh nhân đạt khoảng 10,4 tỷ USD.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo dẫn đầu với 4,1 tỷ USD, tiếp đến là bà Phạm Thu Hương với 3,7 tỷ USD và bà Phạm Thúy Hằng với 2,6 tỷ USD.

Đáng chú ý, nếu như giai đoạn 2017 - 2025 Việt Nam chỉ có một nữ tỷ phú USD là bà Phương Thảo thì đến năm 2026, số lượng đã tăng lên ba người, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có nhiều nữ tỷ phú USD tại Đông Nam Á.

3 nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam theo bảng xếp hàng của Forbes.Nguồn: Forbes Real-Time Billionaires sáng 20/10/2026 (giờ Việt Nam).

Sự hiện diện của ba nữ doanh nhân trên bảng xếp hạng Forbes đánh dấu thay đổi đáng chú ý về số lượng nữ tỷ phú Việt Nam.

Giai đoạn 2017 - 2025, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách tỷ phú thường niên của Forbes. Bà lần đầu xuất hiện trong danh sách vào năm 2017 với khối tài sản 1,2 tỷ USD, sau khi hãng hàng không Vietjet niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Đến năm 2018, tài sản của nữ doanh nhân tăng lên 3,1 tỷ USD. Trong những năm tiếp theo, tài sản của bà biến động trong khoảng 2,1 - 3,1 tỷ USD, trước khi đạt 4,2 tỷ USD trong danh sách tỷ phú thường niên năm 2026.

Đến tháng 3/2026, Forbes lần đầu ghi nhận thêm hai nữ tỷ phú Việt Nam là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng, đều giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Tại thời điểm công bố danh sách ngày 10/3, bà Phạm Thu Hương sở hữu 3 tỷ USD, xếp thứ 1.406 thế giới; bà Phạm Thúy Hằng có 2,1 tỷ USD, đứng thứ 1.982.

Đối chiếu với số liệu Forbes mới nhất tính sáng 20/10, tài sản của bà Phạm Thu Hương hiện cao hơn khoảng 700 triệu USD, tương đương 23% so với thời điểm tháng 3. Bà Phạm Thúy Hằng cũng tăng khoảng 500 triệu USD, tương ứng 24%. Ngược lại, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo thấp hơn khoảng 100 triệu USD so với danh sách thường niên.

Những doanh nghiệp gắn với tài sản của ba nữ tỷ phú

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Chủ tịch HĐQT Vietjet, đồng thời đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Sovico và HDBank. Forbes xác định nguồn tài sản chính của bà đến từ lĩnh vực hàng không. Ngoài Vietjet, nữ doanh nhân còn có các khoản đầu tư liên quan đến ngân hàng, công nghệ, năng lượng xanh và bất động sản.

Trong khi đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng chủ yếu gắn với lượng cổ phần tại Vingroup.

Theo thông tin sở hữu được công bố trong dữ liệu trước đó, bà Hương trực tiếp nắm giữ khoảng 341,2 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn điều lệ Vingroup, cùng khoảng 148,3 triệu cổ phiếu LPB của LPBank. Bà Hằng nắm giữ khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2,94% vốn điều lệ Vingroup.

Cả hai nữ doanh nhân đều đồng hành cùng ông Phạm Nhật Vượng trong hoạt động kinh doanh từ thời kỳ đầu tại Ukraine. Hiện Vingroup hoạt động trong nhiều lĩnh vực, với những doanh nghiệp thành viên đáng chú ý như VinFast, Vinhomes và Vinpearl.

Trong bức tranh khu vực, Forbes thống kê tại ngày 20/10/2026, Đông Nam Á có 25 nữ tỷ phú USD, với tổng tài sản khoảng 58 tỷ USD. Singapore dẫn đầu về số lượng với 7 người, tiếp theo là Indonesia có 6 người. Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines cùng có 3 đại diện.

Xét tổng tài sản tại mốc thống kê này, Indonesia dẫn đầu với khoảng 17,9 tỷ USD, Singapore đạt 12,8 tỷ USD, còn Việt Nam đứng thứ ba với 10,4 tỷ USD.

Đáng chú ý, Việt Nam có tới ba đại diện trong nhóm 10 nữ tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á vào ngày 18/10. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ tư khu vực, bà Phạm Thu Hương thứ năm và bà Phạm Thúy Hằng thứ chín.