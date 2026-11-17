MC Tùng Chi, Ngọc Huy, Tạ Bích Loan, Diệp Chi quen thuộc với khán giả Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Nguyen Diep Chi/Facebook.

Ngày 16/11, thông tin MC, biên tập viên Tùng Chi, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), nghỉ việc sau gần 30 năm thu hút sự chú ý của khán giả. Chị là một trong những gương mặt đồng hành lâu năm nhất với chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Trước đó, nhiều người cũng bất ngờ khi MC Diệp Chi rời VTV từ đầu tháng 11 theo nguyện vọng cá nhân. Cuối năm 2024, nhà báo Tạ Bích Loan nghỉ hưu sau hơn 29 năm công tác tại nhà đài.

Cả ba đều có những đóng góp đáng chú ý cho Đường lên đỉnh Olympia, từ quá trình xây dựng chương trình, dẫn dắt các mùa thi đến công tác đạo diễn, sản xuất phía sau màn ảnh.

Tùng Chi 29 năm gắn bó với VTV

Theo nguồn tin, MC, biên tập viên Tùng Chi nghỉ việc tại VTV từ tháng 9. Chị gia nhập nhà đài năm 1997 sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, bắt đầu với vị trí phóng viên rồi phát triển qua nhiều vai trò như biên tập viên, MC, đạo diễn, chỉ đạo sản xuất.

Trong sự nghiệp, Đường lên đỉnh Olympia là chương trình gắn bó sâu đậm nhất với tên tuổi Tùng Chi. Chị dẫn dắt gameshow trong hai giai đoạn, từ năm 2000 đến 2004 và từ năm 2009 đến 2016. Không chỉ xuất hiện trước ống kính, từ năm 2006, chị còn tham gia đạo diễn, tổ chức và sản xuất chương trình.

MC Tùng Chi gắn bó với Đường lên đỉnh Olympia qua nhiều mùa thi, đồng thời tham gia đạo diễn và sản xuất chương trình. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Hình ảnh Tùng Chi trong tà áo dài, cùng phong cách dẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh và gần gũi trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Chị cũng là một trong những người góp phần định hình phong cách dẫn của Olympia trong nhiều mùa phát sóng.

Sau chung kết năm thứ 16, Tùng Chi chuyển sang tập trung cho công việc phía sau hậu trường, trước khi Diệp Chi tiếp quản vị trí MC chính từ mùa thứ 17.

Ngoài Olympia, Tùng Chi từng dẫn dắt các chương trình như Từ ánh mắt đến trái tim, Đấu trí, Nhà đầu tư tài ba... Chị từng giữ vị trí Phó ban Giải trí và Thông tin kinh tế của VTV3.

Dù là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, nữ MC khá kín tiếng về đời tư, hiếm khi trả lời phỏng vấn hoặc xuất hiện tại các sự kiện bên ngoài công việc.

Diệp Chi dẫn Olympia từ mùa thứ 17

MC, đạo diễn Diệp Chi nghỉ việc tại VTV từ đầu tháng 11 theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi rời đài, chị dự kiến chuyển sang làm việc tại một tập đoàn lớn, tiếp tục theo đuổi lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và giải trí.

Sinh năm 1986 tại Nghệ An, Diệp Chi bắt đầu công tác tại VTV năm 2006, khi mới 20 tuổi, với vai trò dẫn chương trình Rung chuông vàng. Chị cũng từng là MC của Đồ Rê Mí và đảm nhận vị trí dẫn tại các điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia vào các năm 2006, 2007, 2008 và 2013.

Năm 2017, Diệp Chi chính thức đảm nhận vị trí MC chính của Olympia, tiếp nối Tùng Chi. Đến năm 2021, chị dừng công việc dẫn chương trình để tập trung cho vai trò đạo diễn, sản xuất các chương trình truyền hình.

Ngoài Olympia, Diệp Chi còn ghi dấu ấn với Điều ước thứ 7, chương trình chị đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm người dẫn trong 7 năm liên tiếp. Sau đó, chị tiếp tục tham gia sản xuất Ai là triệu phú, Cuộc hẹn cuối tuần và nhiều chương trình văn hóa, giải trí quy mô lớn.

MC Diệp Chi tiếp quản vị trí dẫn chính của Đường lên đỉnh Olympia từ mùa thứ 17. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Năm 2023, Diệp Chi đảm nhận chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch, Ban Văn hóa - Giải trí của VTV. Trong vai trò tổng đạo diễn, chị đứng sau nhiều sự kiện như đại nhạc hội Hoa Xuân Ca, Liên hoan pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và các chương trình V Fest, V Concert.

Với những đóng góp trong lĩnh vực truyền hình, Diệp Chi nhận được 2 Giải thưởng Báo chí Quốc gia, nhiều Cúp vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc và giải thưởng VTV Awards dành cho các chương trình chị sản xuất.

Đầu năm 2026, Diệp Chi được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen ghi nhận thành tích trong đổi mới sáng tạo và tổ chức sản xuất các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí quy mô lớn.

Tạ Bích Loan là MC đầu tiên của Olympia

Tháng 12/2024, nhà báo Tạ Bích Loan nghỉ hưu sau hơn 29 năm công tác tại VTV. Chị là một trong những nhân vật có đóng góp quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Năm 1999, Tạ Bích Loan tham gia xây dựng kịch bản và trở thành MC đầu tiên của chương trình. Chị cũng là người đưa ra ý tưởng trao vòng nguyệt quế cho thí sinh chiến thắng, hình ảnh sau này trở thành biểu tượng quen thuộc của sân chơi kiến thức.

Đến tháng 3/2000, Tạ Bích Loan rời vị trí MC nhưng tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn chương trình đến năm 2003. Những đóng góp của chị không chỉ nằm ở vai trò dẫn dắt mà còn gắn với quá trình định hình nội dung và cách thức tổ chức Olympia trong những mùa đầu tiên.

Ngoài chương trình này, nữ nhà báo còn ghi dấu ấn qua SV-96, 7 sắc cầu vồng, Người đương thời và 60 phút mở. Đặc biệt, Người đương thời có 11 năm phát sóng, với hàng trăm cuộc trò chuyện cùng các nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực.

Nhà báo Tạ Bích Loan là MC đầu tiên, đồng thời tham gia xây dựng kịch bản và đạo diễn những mùa đầu của Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: VTV.

Tạ Bích Loan xuất thân trong một gia đình có truyền thống học thuật nổi bật tại Việt Nam. Chị từng theo học đại học, cao học cũng như nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov (Liên bang Nga).

Trong quá trình công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, Tạ Bích Loan từng giữ chức Phó trưởng ban Thể thao, Giải trí và Thông tin kinh tế VTV3, sau đó là Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí VTV3 kiêm Giám đốc VTV6. Năm 2017, chị được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Sau khi nghỉ hưu, Tạ Bích Loan sáng lập Media AI Lab từ tháng 3/2025. Theo giới thiệu của chị trên trang cá nhân, đây là dự án thúc đẩy việc sử dụng AI có hiệu quả và đạo đức trong truyền thông.