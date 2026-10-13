3 nông dân Tuyên Quang được vinh danh 'Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới' năm 2026

Ông Nguyễn Ngọc Sáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung, xã Đông Thọ được vinh danh trong lĩnh vực Nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế.

Năm 2026, Ban Tổ chức tiếp nhận 127 hồ sơ đề cử từ Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố. Qua quá trình xét chọn, 96 nông dân tiêu biểu trên cả nước được vinh danh, ghi nhận những thành tích nổi bật trong lao động, sản xuất, kinh doanh; phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đóng góp cho cộng đồng trong chặng đường 40 năm đổi mới của đất nước.

Ông Hoàng Văn Oanh, phường An Tường được tôn vinh trong lĩnh vực Nông dân sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ.

Tỉnh Tuyên Quang có 3 nông dân được vinh danh, gồm: Ông Nguyễn Ngọc Sáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung, xã Đông Thọ với chuỗi chăn nuôi và bán lẻ lợn thảo dược công nghệ tự động hoá, doanh thu đạt 48,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 110 lao động; ông Hoàng Văn Oanh, phường An Tường với chuỗi chăn nuôi, chế biến thịt gia súc đạt chuẩn VietGAP/GlobalGAP/hữu cơ mang lại lợi nhuận hơn 5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 100 lao động; bà Lưu Thị Hòa, xã Đồng Văn, người sáng lập HTX Po Mỷ liên kết 50 hộ bao tiêu nông sản bản địa và sản xuất mật ong bạc hà, đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng/năm (lợi nhuận trên 300 triệu đồng).

Bà Lưu Thị Hòa, xã Đồng Văn được tôn vinh trong lĩnh vực Nông dân tiêu biểu trong xây dựng Nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026 là sự ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo và tinh thần vượt khó của nông dân trong phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Những tấm gương tiêu biểu góp phần lan tỏa phong trào thi đua lao động sản xuất, khuyến khích cán bộ, hội viên, nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp bền vững, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.