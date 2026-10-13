3 nông dân Cà Mau được vinh danh 'Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới'

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nông dân có đóng góp nổi bật trong lao động, sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn địa phương.

Ba nông dân xuất sắc của tỉnh Cà Mau được vinh danh lần này gồm: ông Nguyễn Hữu Ánh (Khóm 6, phường Tân Thành); ông Huỳnh Thanh Sự (Khóm 3, phường Tân Thành) và ông Bùi Nghĩa Hiệp (ấp Gò Cát, xã Long Điền).

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trao danh hiệu "Nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế" trong lễ tuyên dương, tối 12/10. (Trong ảnh: Ông Bùi Nghĩa Hiệp, đại biểu Cà Mau, thứ bảy từ phải sang)

Dẫn đoàn Cà Mau tham dự lễ tuyên dương, ông Đỗ Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Việc 3 hội viên của tỉnh được vinh danh là niềm tự hào lớn của tổ chức hội và phong trào nông dân địa phương. Đây cũng là nguồn động viên to lớn để các hội viên tiếp tục phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, chủ động ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh cho biết, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, khuyến khích phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Cà Mau (giữa), dẫn đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ tuyên dương "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" năm 2026.

Chia sẻ tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Hữu Ánh bày tỏ xúc động khi những nỗ lực lao động không ngừng nghỉ được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Ông coi đây là động lực mạnh mẽ để tiếp tục học hỏi, ứng dụng các mô hình mới và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con nông dân tại địa phương cùng vươn lên làm giàu.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trao Bằng khen cho các nông dân xuất sắc, tại buổi gặp mặt vào sáng 12/10. (Trong ảnh: Ông Nguyễn Hữu Ánh, đại biểu Cà Mau, thứ từ từ trái sang)

Trước đó, trong sáng cùng ngày (12/10), các đại biểu Cà Mau đã tham dự Chương trình gặp mặt 96 “Nông dân Việt Nam xuất sắc” trên toàn quốc và vinh dự nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đây cũng là dịp quan trọng để các nông dân tiêu biểu Cà Mau giao lưu, học hỏi các mô hình hay, giải pháp hiệu quả từ các địa phương để áp dụng phù hợp vào thực tiễn sản xuất của tỉnh./.