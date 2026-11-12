3 nhóm rau, củ, quả rất tốt cho mùa đông

Thời tiết chuyển lạnh làm thay đổi nhu cầu sinh lý, hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại và gia tăng nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp. Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, bổ sung rau mùa đông đóng vai trò thiết yếu để nâng cao miễn dịch và duy trì sức khỏe.

Về mặt sinh học, nhiệt độ thấp kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của cây rau bằng cách chuyển hóa tinh bột thành đường hòa tan chống đóng băng tế bào. Quá trình này không chỉ tạo vị ngọt tự nhiên mà còn tăng mật độ năng lượng.

Nhóm rau mùa đông, đặc biệt là rau họ cải và rau lá xanh đậm, rất giàu vitamin A, C, K cùng kali, magie, canxi, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì miễn dịch, tim mạch, chức năng xương và đông máu.

Súp lơ xanh, món ăn giàu dinh dưỡng không nên bỏ qua trong mùa đông. Ảnh: Lê Liên

Mùa đông là thời điểm các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp gia tăng. Các loại rau như tỏi, hành, cải xoăn, bông cải xanh, cải Brussels cung cấp vitamin C, beta-carotene và hợp chất lưu huỳnh tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, hỗ trợ tế bào miễn dịch và giảm stress oxy hóa. Đồng thời, chất xơ và prebiotic trong rau mùa đông còn nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, yếu tố then chốt của miễn dịch toàn thân.

“Bên cạnh đó, rau mùa đông rất hữu ích trong việc cải thiện nhu động ruột, tạo cảm giác no lâu và kiểm soát cân nặng trong mùa lạnh. Việc nấu chín, làm súp, hầm, nướng hoặc hấp các loại rau củ và rau họ cải giúp dễ tiêu hóa và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất”, Tiến sĩ Giang nói.

3 loại rau mùa đông tốt cho sức khỏe

Nhóm rau lá xanh phổ biến gồm bắp cải, cải thảo, su hào, súp lơ trắng, súp lơ xanh, cải xoăn, cải bẹ xanh, cải ngọt, cải thìa, rau bina (cải bó xôi) và rau diếp.

Nhóm rau củ thường gặp có cà rốt, củ cải trắng, củ cải đỏ, củ dền, khoai tây, khoai lang, hành tây, tỏi và hành lá.

Ngoài ra, một số loại bí mùa đông như bí đỏ, bí xanh cũng được thu hoạch nhiều trong giai đoạn này.

Đây đều là những loại rau quen thuộc, dễ tìm ở chợ và siêu thị vào mùa lạnh, đồng thời có giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp cho các món luộc, xào, nấu canh, hầm và súp trong bữa ăn mùa đông.