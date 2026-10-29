3 nguyên nhân phổ biến gây áp suất lốp thấp và cách nhận biết

Áp suất lốp thấp thường xuất hiện bất ngờ khi tài xế vội vàng, báo hiệu qua đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ. Đây là dấu hiệu cho thấy một hoặc nhiều lốp xe đang bị thiếu hơi, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành và an toàn khi lái xe.

Đèn cảnh báo áp suất lốp bật sáng trên bảng đồng hồ, nhắc nhở tài xế kiểm tra ngay để đảm bảo an toàn. Ảnh: SlashGear

Áp suất lốp là lượng không khí bên trong lốp xe, được đo bằng đơn vị PSI (pounds per square inch). Mức áp suất phù hợp được nhà sản xuất khuyến cáo trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc trên tem dán ở cửa xe bên tài xế. Việc duy trì áp suất đúng không chỉ giúp lốp bền hơn mà còn đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu.

Lốp bơm quá căng không gây nguy hiểm lớn nhưng có thể làm lốp mòn nhanh hơn. Ngược lại, lốp bị thiếu hơi có thể ảnh hưởng đến khả năng điều khiển, tăng mức tiêu hao nhiên liệu và thậm chí gây nổ lốp. Nhiều xe hiện đại trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp giúp tài xế biết chính xác mức PSI của từng bánh.

Thay đổi nhiệt độ là nguyên nhân phổ biến khiến áp suất lốp biến động. Không khí trong lốp co lại khi trời lạnh, làm áp suất giảm xuống. Vì vậy, vào những buổi sáng lạnh giá, đèn cảnh báo áp suất thấp có thể bật lên rồi tắt khi lốp ấm lên trong quá trình di chuyển.

Nếu đèn cảnh báo không tắt sau khi đã bơm thêm hơi, nguyên nhân có thể đến từ lốp bị thủng. Vật sắc nhọn như kính vỡ, đinh hay ốc vít có thể gây thủng lốp, làm hơi rò rỉ chậm hoặc nhanh tùy mức độ. Tài xế nên kiểm tra kỹ lốp để phát hiện dị vật mà không tự rút ra nếu không có khả năng sửa chữa, tránh mất thêm hơi trước khi đến gara.

Ngoài ra, van lốp cũng là điểm dễ hư hỏng do lão hóa hoặc siết chặt quá mức khi bơm hơi. Vành lốp, nơi tiếp xúc giữa lốp và mâm xe, cũng có thể bị ăn mòn hoặc biến dạng do va chạm với đá hoặc vật cứng trên đường, gây rò rỉ hơi. Các vấn đề này thường khó nhận biết hơn và cần thợ chuyên môn kiểm tra kỹ lưỡng.

Khi phát hiện lốp vẫn mất hơi dù đã bơm đủ, tài xế nên đưa xe đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra và sửa chữa kịp thời. Nhiều trường hợp thủng nhỏ có thể được vá hoặc cắm chốt mà không cần thay lốp mới, giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn khi vận hành.