3 người tử vong khi đi đánh cá trong lúc mưa lũ

Khoảng 7h40 ngày 18/9, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh P.C.V. (sinh năm 1994, trú xã Tượng Lĩnh) sau khi anh bị đuối nước trong lúc đi đánh cá. Theo thông tin ban đầu, anh V. chưa lập gia đình và thường xuyên đi đánh bắt cá tại khu vực địa phương.

Khu vực nơi anh C. đi đánh cá rồi mất tích được tìm thấy

Trước đó, vào khoảng 16h10 ngày 17/9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 nhận được tin báo từ Công an xã Biện Thượng về việc hai người dân đi đánh cá không may bị đuối nước tại khu vực thôn Trung, xã Vĩnh Thịnh cũ, nay thuộc xã Biện Thượng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm và nhanh chóng tìm thấy nạn nhân Đ.V.T. Trong khi đó, nạn nhân H.V.H. mất tích dưới nước.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích tại Biện Thượng

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 khẩn trương triển khai lực lượng cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Biện Thượng và các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân H.V.H.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 19h ngày 17/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân H.V.H.

Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh mưa lũ, khi mực nước tại nhiều khu vực có thể dâng cao, dòng chảy diễn biến bất thường. Qua đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi hoạt động, đánh bắt thủy sản trên sông, hồ, ao trong thời điểm mưa lũ; tuyệt đối không chủ quan hoặc đến những khu vực nước sâu, nước chảy xiết để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Hiện tại lũ trên các sông tại Thanh Hóa đang bắt đầu rút, tuy nhiên nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn rất cao. Người dân cần tuân thủ các khuyến cáo của chính quyền địa phương, khử độc, tiêu trùng, dọn dẹp nhà cửa, sân vườn khi nước rút.