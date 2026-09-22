3 người Trung Quốc trả 5000 USD cho môi giới để vượt biên vào Việt Nam trái phép

Ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 công dân Trung Quốc gồm DAI HENGLONG (Đới Hằng Long), LI HAO (Lí Hạo) và ZHOU YAN (Châu Diễm) từng là lao động, kinh doanh tự do tại Campuchia.

4 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép bị Biên phòng Lào Cai bắt giữ. Ảnh: Trung Dũng.

Do kẹt tại Campuchia từ năm 2019 và hết hạn thị thực, cả 3 tìm cách trở về Trung Quốc thông qua các đường dây môi giới trên Telegram và WeChat. Nhóm này chấp nhận trả từ 1.550-5.000 USD cho các đối tượng môi giới để được tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó tìm đường về Trung Quốc.

Chiều 5/9, Diễm và Hạo đi taxi từ Sihanoukville đến Phnom Penh đón Long, sau đó di chuyển đến một khách sạn gần Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Khoảng 0h ngày 6/9, LIU ZHIJUN (Lưu Trí Quân) đón và dẫn 3 người theo đường mòn vượt biên vào Việt Nam tại khu vực Tây Ninh. Sau đó, nhóm này được đưa về một khách sạn tại TPHCM.

Rạng sáng 7/9, Quân tiếp tục đưa 3 người lên xe khách Hoàng Đức ra Hà Nội. Tại đây, thông qua môi giới của Đặng Thái Sơn, tài xế taxi ghép chuyến Nguyễn Xuân Cường nhận chở nhóm người này lên Lào Cai với giá 1,9 triệu đồng.

Khoảng 10h30 ngày 8/9, khi đến phường Lào Cai, Quân đưa Long, Diễm và Hạo vào nhà nghỉ Vân Anh để ẩn náu.

Sau đó, Quân xuất cảnh hợp pháp sang Trung Quốc để làm thủ tục xin cấp thị thực điện tử cho 3 người. Khi có thị thực, Quân nhập cảnh trở lại Việt Nam rồi đưa nhóm này đến khu vực đền Mẫu, tổ dân phố 28, phường Lào Cai.

Tại đây, Quân hướng dẫn từng người trèo qua hàng rào bảo vệ để vào khu cách ly Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Theo cơ quan chức năng, nhóm này dự định đến phòng cấp thị thực để xin đổi sang thị thực rời, qua đó tìm cách hợp thức hóa dữ liệu liên quan đến việc nhập cảnh trái phép trước đó.

Tuy nhiên, khoảng 14h20 ngày 8/9, khi Đới Hằng Long đang trèo qua hàng rào, lực lượng đánh án thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt quả tang.

Từ thông tin thu thập được, các đối tượng liên quan sau đó bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Qua tra cứu dữ liệu, cơ quan chức năng xác định Đới Hằng Long không có thông tin về việc nhập cảnh Việt Nam hợp pháp. Lực lượng chức năng đồng thời thu thập các tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền qua Alipay, WeChat và ví điện tử giữa các đối tượng.

Theo cơ quan điều tra, Lưu Trí Quân được xác định là người tổ chức, dẫn đường cho nhóm công dân Trung Quốc vượt biên, sau đó di chuyển đến Lào Cai. Quá trình làm việc, đối tượng này chưa thành khẩn khai báo.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự số 10 về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền