3 người Saudi Arabia thiệt mạng trong vụ Houthi tấn công sân bay Riyadh

Sân bay Riyadh trúng tên lửa, hàng loạt chuyến bay bị hủy

Cột khói bốc lên tại sân bay Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: Tân Hoa Xã

Giới chức Saudi Arabia ngày 9/10 cho biết ba người thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Riyadh hôm trước, trong khi nhiều người khác bị thương. Vụ việc khiến một máy bay của hãng hàng không Saudia bị hư hại, khói bốc lên phía trên sân bay và nhiều hãng hàng không phải hủy chuyến đến thủ đô Saudi Arabia.

Theo truyền thông Mỹ, các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng hoạt động phóng tên lửa nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời tuyên bố tìm cách đóng cửa không phận nước này. Diễn biến xảy ra chỉ vài ngày trước khi Riyadh dự kiến tổ chức một hội nghị lớn với sự tham gia của các lãnh đạo ngành dầu mỏ toàn cầu.

Hãng Saudia xác nhận một trong ba người thiệt mạng là nhân viên của hãng. Cơ quan hàng không dân dụng Saudi Arabia sau đó thông báo hoạt động bay tại sân bay Riyadh đã trở lại bình thường. Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cũng cho thấy các chuyến bay đang dần được nối lại, trong đó có hoạt động của một số hãng hàng không Trung Đông.

Đáp trả các cuộc tấn công, không quân Saudi Arabia tiến hành không kích những mục tiêu của Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen trong đêm. Các quan chức Houthi và truyền thông có liên hệ với lực lượng này xác nhận các cuộc không kích.

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, hậu thuẫn các lực lượng chính phủ Yemen, tuyên bố đã phá hủy ba bệ phóng tên lửa của Houthi, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ những cuộc tấn công nhằm vào dân thường.

Trước đó, các cuộc tập kích của Houthi nhằm vào sân bay tại Saudi Arabia trong tuần này đã khiến ba người thiệt mạng. Những diễn biến liên tiếp cho thấy cuộc đối đầu giữa hai bên đang mở rộng, từ chiến trường Yemen sang các mục tiêu trọng yếu trên lãnh thổ Saudi Arabia.

Chiến trường Yemen nóng lên trên nhiều mặt trận

Nội chiến Yemen đang trở thành một trong những điểm nóng khốc liệt nhất trong cuộc xung đột khu vực bùng phát sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Tháng trước, lực lượng Houthi bất ngờ tiến công dọc bờ biển Biển Đỏ, giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực ven biển quanh eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden. Động thái này khiến Saudi Arabia tái can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Yemen, đồng thời hậu thuẫn chiến dịch phản công của chính phủ nước này.

Ngày 5/10, lực lượng chính phủ Yemen giành lại một số khu vực ven biển quanh Bab el-Mandeb sau các đợt không kích dữ dội của Saudi Arabia. Giao tranh tại đây vẫn tiếp diễn khi hai bên tìm cách củng cố quyền kiểm soát những vị trí có ý nghĩa chiến lược.

Tuy nhiên, Houthi cũng đạt được những bước tiến tại các khu vực miền núi, cắt đứt một tuyến đường quan trọng nối thành phố Taiz với những khu vực khác. Taiz là thành phố lớn thứ ba Yemen, có hơn nửa triệu dân và là nơi đồn trú của hàng nghìn chiến binh ủng hộ chính phủ. Lực lượng Houthi đã bao vây các vị trí của quân đội chính phủ tại đây, đồng thời tìm cách giữ vững địa bàn dọc bờ Biển Đỏ trước sức ép từ chiến dịch tiến công do Saudi Arabia hậu thuẫn.

Trong những ngày gần đây, Houthi liên tục tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo về phía Saudi Arabia, cảnh báo sẽ đóng cửa không phận nước này. Nhóm này cũng đe dọa tấn công các cơ sở dầu mỏ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các hạ tầng năng lượng quan trọng trong khu vực trở thành mục tiêu tiếp theo.

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu

Xung đột tại Yemen có ý nghĩa vượt xa phạm vi nội chiến, bởi các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb có thể gây thêm sức ép lên hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Tình hình càng đáng lo ngại khi Iran đã gây gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Nếu hoạt động vận tải qua cả eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb cùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguồn cung năng lượng từ vùng Vịnh có thể chịu thêm sức ép, kéo theo nguy cơ chi phí vận chuyển và giá dầu biến động.

Trước nguy cơ Houthi tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công, Saudi Arabia đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, hai đối tác trong thỏa thuận phòng thủ chung được ký hồi tháng 8. Riyadh đồng thời thúc đẩy các đồng minh tăng cường hỗ trợ nhằm ngăn chặn các bước tiến của Houthi tại Yemen.

Việc các cuộc tấn công lan tới sân bay Riyadh, cùng những cảnh báo nhằm vào cơ sở dầu mỏ, cho thấy xung đột đang ngày càng đe dọa an ninh của Saudi Arabia và các tuyến giao thương chiến lược. Nếu giao tranh tiếp tục mở rộng, những hệ lụy không chỉ giới hạn ở Yemen mà còn có thể ảnh hưởng đến vận tải hàng hải, thị trường năng lượng và an ninh khu vực.