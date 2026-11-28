Sau khi phát hiện người đàn ông 32 tuổi mắc hội chứng Lynch, bác sĩ cảnh báo những người cùng huyết thống cần được đánh giá nguy cơ và tầm soát.

Anh N.V.T. (32 tuổi, Nghệ An) đến bệnh viện thăm khám vì đau bụng, đi ngoài và mệt mỏi kéo dài. Kết quả nội soi phát hiện khối u lớn, sùi loét ở đại tràng ngang. Qua xét nghiệm giải phẫu bệnh, bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến đại tràng.

Điều khiến các bác sĩ đặc biệt lưu ý là tiền sử gia đình của bệnh nhân. Bố anh T. từng mắc ung thư đại trực tràng gần 8 năm trước, trong khi chú ruột cũng được chẩn đoán căn bệnh này hơn 3 năm trước.

Đột biến gene âm thầm truyền qua nhiều thế hệ

Trước những dấu hiệu bất thường về tiền sử gia đình, anh T. được chỉ định xét nghiệm giải trình tự gene để tìm nguyên nhân.

Kết quả xác định người bệnh mang đột biến gene MLH1, qua đó khẳng định chẩn đoán hội chứng Lynch - một trong những hội chứng ung thư di truyền phổ biến nhất, đặc biệt liên quan đến ung thư đại trực tràng.

Theo PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, trong thực tế điều trị, các bác sĩ ghi nhận không ít gia đình có nhiều thành viên liên tiếp mắc ung thư đại trực tràng hoặc ung thư nội mạc tử cung khi còn khá trẻ.

Có gia đình ghi nhận cả cha, chú và con trai đều mắc ung thư đại trực tràng. Một trường hợp khác, người phụ nữ vừa mất mẹ vì ung thư nội mạc tử cung thì vài năm sau chính mình cũng nhận chẩn đoán tương tự.

"Nhiều người cho rằng đó là sự trùng hợp hoặc do 'số phận'. Thực tế, một số trường hợp được y học xác định có liên quan đến hội chứng Lynch - hội chứng ung thư di truyền do đột biến gene, có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác", PGS Phạm Cẩm Phương cho biết.

Đồng quan điểm, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, nguyên bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết di truyền là yếu tố nguy cơ có thật và quan trọng đối với ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp mắc bệnh đều xuất phát từ gene di truyền. Chúng ta có thể chia nguy cơ thành ba nhóm chính.

Thứ nhất là ung thư do các hội chứng di truyền rõ ràng, chiếm khoảng 5% tổng số ca. Người bệnh mang đột biến gene được truyền từ cha hoặc mẹ và có khoảng 50% khả năng truyền đột biến này cho mỗi người con.

Trong nhóm này, hội chứng Lynch là dạng thường gặp nhất, chiếm khoảng 3% số ca ung thư đại trực tràng. Hội chứng xuất phát từ đột biến ở các gene tham gia hệ thống sửa chữa ADN, gồm MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 và EPCAM.

Người mang hội chứng Lynch có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng suốt đời lên tới 50-80%, tùy loại gene đột biến. Ảnh: Unsplash.

Người mang hội chứng Lynch có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng suốt đời lên tới 50-80%, tùy thuộc gene đột biến. Bệnh thường xuất hiện trước 50 tuổi. Ngoài đại trực tràng, hội chứng này còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung, buồng trứng, dạ dày và đường tiết niệu.

Một hội chứng di truyền khác là bệnh đa polyp tuyến gia đình (FAP), chiếm dưới 1% số ca, liên quan đến đột biến gene APC. Người mắc bệnh có thể xuất hiện hàng trăm đến hàng nghìn polyp trong đại tràng từ tuổi thiếu niên. Nếu không được can thiệp, nguy cơ các polyp tiến triển thành ung thư đại trực tràng gần như 100%, thường trước 40 tuổi.

Thứ hai là ung thư có tính chất gia đình, chiếm khoảng 20-30% số ca. Những gia đình này có nhiều người mắc bệnh nhưng chưa tìm thấy đột biến gene cụ thể. Nguyên nhân có thể liên quan sự kết hợp của nhiều biến thể gene nhỏ cùng các yếu tố môi trường và lối sống chung.

Người có bố, mẹ hoặc anh chị em ruột mắc ung thư đại trực tràng có nguy cơ mắc bệnh cao gấp khoảng hai lần người bình thường. Nguy cơ có thể tăng lên 3-4 lần nếu người thân được chẩn đoán trước 50 tuổi hoặc có từ hai người thân trở lên mắc bệnh.

Nhóm còn lại là ung thư đại trực tràng xuất hiện rải rác, không có yếu tố gia đình rõ ràng. Bệnh chủ yếu liên quan tuổi tác và các yếu tố nguy cơ trong lối sống.

Ai cần tầm soát ung thư đại trực tràng từ sớm?

Theo bác sĩ Duy Anh, hội chứng Lynch thường được nhận diện thông qua tiền sử bệnh tật của cả gia đình, thay vì chỉ dựa vào tình trạng của một cá nhân.

Những dấu hiệu cần cảnh giác gồm gia đình có từ hai đến ba người trở lên mắc các loại ung thư liên quan, đặc biệt trong cùng một bên nội hoặc ngoại. Các bệnh đáng chú ý là ung thư đại trực tràng, dạ dày, nội mạc tử cung và buồng trứng.

Ngoài ra, nguy cơ di truyền cần được xem xét khi có người thân mắc ung thư trước 50 tuổi; một người từng mắc từ hai loại ung thư nguyên phát trở lên, chẳng hạn ung thư đại trực tràng rồi tiếp tục được chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung hoặc dạ dày.

Một dấu hiệu quan trọng khác là kết quả xét nghiệm sinh học phân tử của khối u có đặc điểm gợi ý hội chứng Lynch, như mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc thiếu biểu hiện các protein thuộc hệ thống sửa chữa ADN (dMMR).

Phát hiện đột biến gene ở một người mắc ung thư có thể mở ra cơ hội tầm soát sớm cho nhiều thành viên khác trong gia đình. Ảnh: Việt Linh.

Hiện nay, các chuyên gia khuyến nghị bệnh nhân ung thư đại trực tràng nên được xét nghiệm mô u để đánh giá tình trạng thiếu hụt hệ thống sửa chữa bắt cặp ADN (dMMR) hoặc mất ổn định vi vệ tinh (MSI-H). Đây là bước có ý nghĩa trong cả phát hiện nguy cơ di truyền và lựa chọn điều trị.

Để xác định người bệnh có mắc hội chứng Lynch hay không, xét nghiệm di truyền có thể giúp phát hiện đột biến gene liên quan. Trên cơ sở đó, bác sĩ lập phả hệ sức khỏe, đánh giá nguy cơ cho các thành viên cùng huyết thống và xây dựng chương trình theo dõi, tầm soát cá thể hóa.

Với người đã xác định mang hội chứng Lynch, nội soi đại tràng thường được khuyến nghị bắt đầu từ 20-25 tuổi và lặp lại mỗi 1-2 năm. Trong khi đó, người mang đột biến gene APC gây bệnh đa polyp tuyến gia đình cần được theo dõi từ khoảng 10-12 tuổi.

Tuy nhiên, PGS Phạm Cẩm Phương lưu ý không phải ai cũng cần thực hiện xét nghiệm di truyền. Phương pháp này được ưu tiên ở những người có người thân cận huyết đã xác định mang đột biến gene liên quan hội chứng Lynch; gia đình có nhiều thành viên mắc các loại ung thư liên quan hoặc người được chẩn đoán ung thư đại trực tràng, ung thư nội mạc tử cung khi còn trẻ.