3 ngư dân câu được con cá trê khổng lồ nặng 120kg trong hồ

Theo IHA, 3 người bạn đến từ Afyonkarahisar, đi câu cá tại hồ chứa nước Recep Yazıcıoğlu ở Denizli, Thổ Nhĩ đã bắt được 2 con cá trê lớn.

3 ngư dân tên Recep Doğan, Mehmet Süleyman Çırak và Recep Türkmen đã đưa được con cá đầu tiên vào bờ sau khoảng 2 giờ nỗ lực. Sau khi bắt được con cá đầu tiên vào ban đêm, họ tiếp tục câu được con cá thứ 2 vào sáng hôm sau. 2 con cá trê bắt được có trọng lượng khoảng 120 kg và 85 kg.

Con cá trê khổng lồ bị bắt. Ảnh: IHA

Theo lời Recep Doğan, đây là lần đầu tiên họ bắt được con cá như vậy, 3 người bạn đã vật lộn rất lâu mới đưa được con cá vào bờ. Trước đây họ chưa từng bắt được con cá nào to như vậy.

Recep Doğan tiết lộ họ đến đập Recep Yazıcıoğlu mỗi tuần trong mùa đánh bắt cá và kích thước của con cá họ bắt được lần này đã khiến tất cả ngạc nhiên.

Mô tả về cuộc vật lộn để kéo con cá đầu tiên ra khỏi nước, Doğan nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt được một con cá trê lớn như vậy ở đập Recep Yazıcıoğlu. Tôi và bạn bè đã vật lộn suốt 2 tiếng đồng hồ để kéo nó ra khỏi nước. Chúng tôi không thể tin vào mắt mình".

Cả hai con cá khổng lồ đều được thả trở lại nước.