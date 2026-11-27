Đằng sau những vai diễn, tiếng cười và video được khán giả yêu mến, 3 nghệ sĩ trẻ đang trải qua ngày tháng nhiều nước mắt. Khi bệnh tật bất ngờ xuất hiện, công việc và những dự định đành tạm gác lại, nhường chỗ cho hành trình điều trị cùng hy vọng sức khỏe sẽ tốt hơn.

Những chia sẻ của diễn viên Minh Thy, Hậu Hoàng và nhà sáng tạo nội dung Đan Thy khiến người xem không khỏi xót xa. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách đối diện, nhưng trong câu chuyện của họ đều có những phút yếu lòng và nỗ lực tìm lại niềm tin.

Minh Thy từng cầu xin mẹ cho mình được dừng lại

Mới đây chia sẻ trên trang cá nhân, diễn viên Minh Thy bất ngờ tiết lộ cô phát hiện mắc ung thư hơn một năm trước. Nhớ lại thời điểm nhận tin, nữ diễn viên viết: “Cuộc đời tôi tưởng chừng đã kết thúc vào ngày hôm đó”.

Từ Khánh Hòa đến TP.HCM, mẹ là người đồng hành cùng Minh Thy qua nhiều bệnh viện. Bên cạnh những lần thăm khám là chuỗi ngày điều trị khiến cô kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Minh Thy.

“Đã có những ngày, việc điều trị đau đớn đến mức tôi cầu xin mẹ cho mình được dừng lại”, Minh Thy trải lòng. Có lúc, cô chỉ có thể nằm bất động trên giường, di chuyển đôi mắt; ngay cả việc duy trì nhịp thở cũng trở nên khó nhọc. Những cơn đau nối tiếp cùng tâm trạng giằng co khiến hành trình ấy càng thêm nặng nề.

Mắc bệnh khi còn nhiều hoài bão, Minh Thy từng rơi vào tuyệt vọng. Cảm giác một tin xấu vừa đến lại nối tiếp bằng tin xấu hơn nhiều lần khiến cô suy sụp, mất niềm tin.

Dẫu vậy, sau những ngày chông chênh, nữ diễn viên vẫn cố gắng vực dậy bản thân, kiên trì theo đuổi việc điều trị. Điều níu cô lại với những nỗ lực mỗi ngày là “hy vọng về ngày được khỏe mạnh trở lại, rằng ngày mai sẽ lại đến”.

Minh Thy trước khi phát hiện ung thư.

Hậu Hoàng bật khóc khi nhận tin mắc bệnh máu trắng

Nếu Minh Thy đã đi qua hơn một năm chống chọi bệnh tật, Hậu Hoàng lại đang trải qua những ngày đầu đầy bàng hoàng. Tối 26/11, cô chia sẻ tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân, kèm hình ảnh nằm truyền dịch và những vết bầm tím trên cơ thể.

Hậu Hoàng cho biết cô nhận tin từ bác sĩ hai ngày trước đó. Mọi chuyện đến quá đột ngột khiến cảm xúc vẫn ngổn ngang, chưa biết phải đối diện và lấy lại tinh thần ra sao. Cô đã khóc rất nhiều, kể cả khi viết những dòng thông báo với khán giả.

Hậu Hoàng vừa phát hiện bệnh.

“Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy”, cô chia sẻ.

Trước đó, Hậu Hoàng đi khám vì đau đầu, kết quả xét nghiệm máu cho thấy các chỉ số bất thường. Cô nhập Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tại Hà Nội ngày 24/11 và đang thực hiện những xét nghiệm chuyên sâu. Thời điểm chia sẻ, cô chưa công bố thể bệnh hay phác đồ điều trị.

Thông tin khiến nhiều người bất ngờ, bởi chỉ ít ngày trước, khán giả còn xúc động trước câu chuyện Hậu Hoàng bí mật tổ chức đám cưới cho bố mẹ sau 35 năm chung sống trong chương trình Dấu chân tình thân, lên sóng giữa tháng 11.

Hậu Hoàng vừa rạng rỡ trên sân khấu trước đó ít ngày.

Đến sáng 27/11, bài đăng của cô nhận hơn 240.000 lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 17.000 bình luận và hơn 4.200 lượt chia sẻ. Giữa những lời hỏi thăm, động viên, Hậu Hoàng mong khán giả tiếp tục đồng hành để mình có thêm động lực điều trị. Cô nhắc mọi người giữ gìn sức khỏe, đồng thời tự nhắn nhủ: “Cố lên nha Thúy Hậu ơi”.

Lời tự động viên ngắn ngủi ấy khiến nhiều người xúc động. Phía sau hình ảnh một cô gái thường mang đến tiếng cười là một người trẻ đang cần thêm thời gian và sự nâng đỡ để bước vào hành trình nhiều thử thách.

Đan Thy tìm niềm vui trong những điều mình yêu thích

Cũng đối diện với ung thư máu khi tuổi đời còn rất trẻ, Đan Thy chọn chia sẻ câu chuyện của mình qua những cập nhật về sức khỏe và các video trên mạng xã hội.

Bùi Đan Thy sinh năm 2003, được biết đến với những video biến hình thu hút sự chú ý của người xem trong nước lẫn quốc tế. Đầu tháng 5/2026, cô thông báo mắc ung thư máu và tạm gác công việc để dành thời gian điều trị.

Đan Thy lạc quan dù hành trình điều trị nhiều gian nan.

Trong những ngày ở bệnh viện, Đan Thy vẫn cố gắng giữ tinh thần tích cực, thỉnh thoảng đăng video dù tần suất ít hơn trước. Đến tháng 6, khi thấy cô quay hình tại nhà, nhiều khán giả hy vọng sức khỏe của cô đã có chuyển biến tốt.

Tuy nhiên, trong chia sẻ vào tháng 9/2026, Đan Thy cho biết kết quả điều trị không được như mong đợi. Sau gần hai tháng nằm viện và hai đợt dùng thuốc, trong đó đợt sau sử dụng phác đồ mạnh hơn, cơ thể cô vẫn không đáp ứng như kỳ vọng. Theo lời Đan Thy, lượng tế bào ung thư tiếp tục tăng hơn 80%.

Cô cho biết tổng chi phí điều trị khi ấy đã vượt 300 triệu đồng. Trước kết quả không như mong muốn, Đan Thy xin về nhà và chia sẻ rằng mình không tiếp tục điều trị tại bệnh viện vào thời điểm đó.

Thời gian đầu trở về, cô khá yếu và mệt mỏi. Sau đó, theo những gì Đan Thy cập nhật, thể trạng và tinh thần dần ổn định hơn. Cô thừa nhận nỗi buồn trước hoàn cảnh của mình, song vẫn muốn dành thời gian cho bản thân, tìm niềm vui trong những điều yêu thích.

Đan Thy tiếp tục thực hiện các video bắt xu hướng, biến hình và nhận được sự ủng hộ từ người xem. Nhiều clip đạt hàng chục triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Với khán giả theo dõi cô, mỗi video mới còn là dịp để gửi thêm một lời hỏi thăm, một lời động viên.

Hiện tại, giữa những ngày còn nhiều lo âu, sự đồng hành của gia đình và tình cảm từ khán giả là nguồn an ủi để mỗi người có thêm điểm tựa, từng ngày đi qua chặng đường khó khăn.