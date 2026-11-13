3 ngày liên tiếp vàng trong nước giảm 3 triệu đồng/lượng

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng giao dịch mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch quanh ngưỡng mua vào - bán ra là 133,8 triệu đồng/lượng và 137,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với giá mở cửa phiên hôm qua.

Tại Công ty PNJ, giá vàng nhẫn giao dịch mua vào là 133,2 triệu đồng/lượng, bán ra là 137,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên sáng qua. Còn giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại DOJI có giá là 134,5 triệu đồng/lượng và 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới vào lúc 8 giờ 45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên Kitco là 3.908 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 120,9 triệu đồng/lượng. Như vậy giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,1 triệu đồng/lượng.

Theo đánh giá, nguyên nhân chính kéo giá vàng đi xuống là do đà tăng nóng của giá dầu thô làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục neo cao, buộc FED phải duy trì chính sách lãi suất thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Hiện tại, thị trường đang định giá tới 91% khả năng FED sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng tới, đồng thời tính đến kịch bản thắt chặt thêm vào tháng 1 và tháng 4 năm sau. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và doanh số bán nhà hiện có của Mỹ để đánh giá rõ hơn sức khỏe nền kinh tế. Nhiều dự báo đưa ra khả năng giá vàng sẽ tiếp tục giảm.