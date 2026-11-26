MU nhắm nhiều mục tiêu trong tháng 1/2027.

Theo Sportbible, ban lãnh đạo MU và Pochettino thống nhất rằng đội hình hiện tại cần được cải thiện nếu muốn thoát khỏi tình cảnh khó khăn tại Premier League. Ưu tiên hàng đầu của đội bóng là bổ sung một trung phong có khả năng cải thiện hiệu suất ghi bàn. Ngân sách dự kiến của "Quỷ đỏ" trong tháng 1/2027 được cho là vào khoảng 50 triệu bảng.

Ngoài tiền đạo, vị trí hậu vệ trái tại sân Old Trafford cũng cần được quan tâm. Luke Shaw liên tục gặp vấn đề thể lực, khiến MU thiếu phương án dự phòng đáng tin cậy.

Theo Times, Barcelona sẵn sàng để Alejandro Balde ra đi với mức giá khoảng 25 triệu bảng. Hậu vệ trái 23 tuổi mới có 5 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalonia mùa này, tất cả đều từ băng ghế dự bị.

Khả năng tăng tốc, đột phá và hỗ trợ tấn công của Balde được đánh giá phù hợp với nhu cầu của Pochettino. Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng được cho là muốn tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn.

MU từng cân nhắc chiêu mộ Balde (phải) ở mùa hè vừa qua. Ảnh: Reuters.

Ở vị trí tiền đạo, Folarin Balogun là một cái tên đáng chú ý. Chân sút 25 tuổi từng làm việc với Pochettino trong màu áo tuyển Mỹ và được cho là muốn tái hợp nhà cầm quân người Argentina. Balogun sở hữu tốc độ cùng khả năng di chuyển linh hoạt, nhưng mức định giá khoảng 42,5 triệu bảng từ Monaco có thể khiến MU gặp khó khăn.

Một lựa chọn khác là Ivan Toney. Tiền đạo 30 tuổi hiện khoác áo Al Ahli tại Saudi Pro League và được các bên trung gian đề xuất với MU theo dạng cho mượn. Toney muốn trở lại bóng đá châu Âu, đồng thời có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League. Tuy nhiên, mức lương được cho là lên tới 400.000 bảng mỗi tuần có thể trở thành rào cản lớn.

Với ngân sách dưới 50 triệu bảng và giới hạn tối đa hai tân binh, MU khó có thể theo đuổi mọi mục tiêu. Pochettino sẽ phải lựa chọn giữa việc đầu tư cho một trung phong chất lượng hoặc giải quyết những lỗ hổng nhân sự cấp thiết ở hàng phòng ngự.

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