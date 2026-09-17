3 món hấp ngon cho ngày se lạnh mùa Thu dễ làm và hấp dẫn, ăn ngon như ngoài hàng

Gà hấp nấm thơm ngon, dễ ăn trong thời tiết se lạnh mùa Thu

Nguyên liệu làm gà hấp nấm

+ 1 con gà

+ Nấm đông cô

+ Hạt tiêu

+ Hạt nêm, dầu hào, nước mắm

Cách làm gà hấp nấm

Thịt gà đem làm sạch, ướp cùng chút hạt nêm, hạt tiêu, dầu hào và khoảng 2 thìa canh nước mắm. Trong thời gian chờ ướp, thi thoảng mọi người đảo mặt gà và dùng thìa để rưới nước gia vị đều lên để thịt ngấm.

Nấm đông cô rửa sạch. Cho nấm xuống đáy nồi, đặt gà lên trên, đậy vung và đun ở mức lửa nhỏ nhất. Không cho phần nước ướp gà vào nồi và cũng không thêm nước để giữ vị ngọt tự nhiên của thịt gà.

Đun khoảng 20-25 phút thì tắt bếp. Giữ nguyên vung nồi cho đến khi gà nguội. Trong quá trình đun không mở vung để tránh mất nhiệt. Hoặc mọi người có thể dùng nồi chiên hơi nước để hấp cho ngon.

Gắp gà ra, chặt thành miếng vừa ăn rồi xếp gà ở giữa đĩa, nấm xếp xung quanh. Khi ăn có thể chấm cùng gia vị như gà luộc.

Bê hấp tía tô

Nguyên liệu làm món ngon bê hấp tía tô:

+ 400g thịt bê thái mỏng

+ Sả, tía tô, gừng, hạt tiêu

Gia vị ướp bê: Hạt tiêu, 2 thìa canh hạt nêm, 1/4 thìa canh đường, 1/4 thìa canh mì chính, 1 thìa canh dầu ăn.

Nước chấm: 5 thìa canh tương bần, 1/2 quả chanh, 2-3 thìa đường, 5 thìa nước lọc, 1 miếng dứa chín xay hoặc băm nhuyễn, 1 thìa tỏi và ớt băm.

Đồ cuốn ăn kèm: Bánh tráng cuốn ăn liền, bánh phở, dưa chuột, cà rốt, dứa, xà lách và các loại rau thơm.

Nguyên liệu chuẩn bị cho món bê hấp tía tô. Ảnh: Phương Thùy

Cách làm bê hấp tía tô

Bê ướp cùng sả, gừng, tía tô thái nhỏ và các loại gia vị trong khoảng 1 tiếng. Trong thời gian chờ thịt ngấm gia vị, sơ chế phần rau củ ăn kèm, thái thành sợi vừa ăn.

Pha nước chấm từ tương bần, chanh, đường, nước lọc, dứa, tỏi và ớt. Nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình.

Bê sau khi ướp đủ thời gian mang đi hấp nhanh trên bếp đến khi thịt chín. Có thể lót thêm một lớp tía tô phía dưới để món ăn thơm hơn.

Khi ăn, cuốn bê cùng bánh tráng hoặc bánh phở, rau củ và chấm với tương bần pha.

Bê hấp tía tô hấp dẫn, thơm ngon khi ăn còn nóng

Cá hấp xì dầu

Theo chị Vũ Hiên (Hà Nội), cá hấp xì dầu thường sử dụng những nguyên liệu quen thuộc như gừng, cà rốt, ớt xanh và ớt đỏ đỏ, rau răm, thì là... Điểm khác trong cách làm của chị là giữ màu sắc của rau củ, đồng thời tận dụng phần nước cá để làm sốt sánh, giúp món ăn bắt mắt và kích thích vị giác.

Nguyên liệu làm cá hấp xì dầu

+ 1kg khúc cá trắm

+ 1 củ cà rốt

+ 1/2 củ hành tây

+ Ớt ngọt đỏ, xanh và ớt cay mỗi loại 2 quả

+ Rau răm, thì là, hành lá

+ Mộc nhĩ, nấm hương

+ Gừng

+ Gia vị: Dầu hào, xì dầu, tiêu, muối, dấm, bột năng.

Nguyên liệu chuẩn bị sẵn để hấp. Ảnh: Vũ Huệ

Cách làm cá hấp xì dầu

Cá rửa sạch với muối và giấm để loại bỏ mùi tanh, nhớt rồi khía hai mặt rồi đem ướp cùng tiêu, dầu hào và xì dầu trong khoảng 15-20 phút cho ngấm gia vị. Theo cách làm của chị Vũ Hiên chia sẻ, chỉ sử dụng hai loại gia vị là dầu hào và xì dầu để giữ vị ngọt tự nhiên của cá.

Trong thời gian chờ cá ngấm, sơ chế các nguyên liệu. Cà rốt, gừng, ớt thái chỉ. Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nở rồi thái chỉ. Rau răm, thì là và hành lá cắt khúc.

Khi cá đã ướp đủ thời gian, chỉ rải một nửa lượng gừng, rau răm, thì là, ớt và cà rốt lên cá. Đem hấp khoảng 30 phút. Thời gian hấp có thể thay đổi tùy kích thước cá, với khúc cá khoảng 1kg khoảng 30 phút là vừa.

Cá hấp xong sẽ tiết ra phần nước ngọt, bạn đem chắt ra chảo, đun sôi rồi khuấy một chút bột năng cho nước sốt sánh lại. Cho phần nguyên liệu còn lại vào đảo đều, nêm thêm dầu hào hoặc xì dầu nếu cần. Cuối cùng, đổ phần nước sốt lên đĩa cá. Miếng cá bóng, rau củ giữ màu đẹp mắt, thịt cá chắc và thơm.

Ở bước làm sốt, không phi thơm hành rồi mới cho vào chảo mà hạn chế sử dụng dầu. Theo cách chế biến này, món cá vẫn có mùi thơm từ gừng, rau răm, thì là và các loại gia vị.

Cá hấp xì dầu có thể cuốn ăn cùng bún và rau củ rất đưa cơm.

Thành phẩm món cá hấp xì dầu bắt mắt. Ảnh: Vũ Huệ