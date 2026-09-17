3 món ăn ngon có lá lốt, tía tô vừa đưa cơm vừa bổ dưỡng ngày se lạnh

Lá lốt và tía tô là những loại rau gia vị quen thuộc trong bữa cơm của người Việt. Hai loại rau này có mùi thơm đặc trưng, thường được kết hợp với các nguyên liệu như cà tím, ốc, thịt bò... để tăng hương vị cho món ăn.

Lá lốt và tía tô không chỉ giúp món ăn thơm ngon hơn mà còn cung cấp một lượng nhỏ vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất thực vật. Khi kết hợp với các thực phẩm giàu đạm như thịt bò, ốc hoặc đậu phụ, hai loại rau gia vị này góp phần làm đa dạng giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Tham khảo cách chế biến đơn giản nhất của một số món ăn có lá lốt và tía tô hấp dẫn trong những ngày thời tiết chuyển mùa:

1. Cà bung lá lốt, tía tô

Canh cà bung lá lốt, tía tô đưa cơm ngày mưa lạnh.

Cà bung là món ăn dân dã, thường được nấu cùng đậu phụ, thịt ba chỉ và các loại rau gia vị như lá lốt, tía tô. Món ăn có vị đậm đà, thơm nóng, rất thích hợp dùng với cơm trong những ngày se lạnh.

Cách chế biến:

Cà tím rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Nếu muốn cà nhanh mềm và ít hút dầu, có thể chần hoặc luộc sơ trong thời gian ngắn, sau đó để ráo rồi đem nấu. Đậu phụ cắt miếng, có thể chiên sơ. Thịt ba chỉ thái mỏng. Lá lốt và tía tô rửa sạch, để ráo rồi thái nhỏ.

Phi thơm hành, cho thịt vào đảo săn, sau đó thêm cà tím và gia vị. Cho lượng nước vừa đủ, đun đến khi cà mềm rồi thêm đậu phụ. Có thể thêm một ít mẻ hoặc quả sấu tùy khẩu vị để tạo vị chua thanh, giúp món cà bung đậm đà và dễ ăn hơn. Khi món ăn gần hoàn thành, cho lá lốt và tía tô vào, đảo nhẹ rồi tắt bếp.

Giá trị dinh dưỡng:

Cà tím cung cấp chất xơ cùng một số vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật. Đậu phụ bổ sung protein thực vật cho món ăn. Theo Viện Dinh dưỡng, 100 g đậu phụ cung cấp khoảng 97 kcal và 10,9 g protein. Đậu phụ cũng là nguồn cung cấp canxi, tùy loại và cách chế biến. Thịt ba chỉ bổ sung protein nhưng đồng thời cung cấp một lượng chất béo đáng kể. Vì vậy, nên sử dụng lượng vừa phải để món cà bung vừa đậm đà vừa phù hợp với chế độ ăn cân đối.

Nên điều chỉnh lượng thịt, dầu và gia vị phù hợp để món ăn không quá nhiều chất béo hoặc muối.

2. Ốc xào lá lốt, tía tô

Ốc xào lá lốt, tía tô có vị đậm đà, thơm mùi rau gia vị và có thể dùng nóng với cơm. Món này không quá cầu kỳ nhưng cần chú ý khâu sơ chế để loại bỏ bùn đất và tạp chất.

Cách chế biến:

Ốc sau khi mua về cần làm sạch kỹ lấy phần thịt. Lá lốt và tía tô rửa sạch, thái nhỏ. Có thể thêm sả, gừng hoặc một chút ớt tùy khẩu vị.

Phi thơm sả, gừng và hành tỏi, cho thịt ốc vào xào với gia vị. Khi ốc chín và thấm vị, cho lá lốt, tía tô vào đảo đều rồi tắt bếp.

Giá trị dinh dưỡng:

Theo số liệu của Viện Dinh dưỡng, 100 g ốc nhồi có khoảng 11,9 g protein. Vì vậy, ốc có thể góp phần bổ sung protein cho khẩu phần ăn.

Không nên ăn ốc chưa chín kỹ, ốc cần được nấu chín trước khi thưởng thức.

3. Thịt bò xào lá lốt, tía tô

Thịt bò xào lá lốt, tía tô có cách làm đơn giản, thời gian chế biến nhanh và phù hợp với bữa cơm gia đình. Thịt bò thái mỏng, kết hợp với lá lốt và tía tô tạo mùi thơm đặc trưng khi dùng nóng.

Cách chế biến:

Thịt bò thái mỏng, ướp với một lượng vừa phải nước mắm hoặc dầu hào, tiêu và tỏi băm. Lá lốt, tía tô rửa sạch, thái nhỏ.

Làm nóng chảo, cho một lượng nhỏ dầu ăn rồi phi thơm tỏi. Cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn đến khi vừa chín tới. Thêm lá lốt và tía tô, đảo đều trong thời gian ngắn rồi tắt bếp.

Giá trị dinh dưỡng:

Theo Viện Dinh dưỡng, 100 g thịt bò loại I cung cấp khoảng 21 g protein. Ngoài protein, thịt bò còn cung cấp sắt và một số vi chất dinh dưỡng khác. Dữ liệu của Viện Dinh dưỡng cho thấy 100 g thịt bò loại I có khoảng 3,1 mg sắt.

Mặc dù thịt bò có giá trị dinh dưỡng, không nên chỉ tập trung vào một nguồn thịt mà nên đa dạng hóa protein trong khẩu phần với cá, trứng, gia cầm, đậu và các sản phẩm từ đậu.

Ăn thế nào để bữa cơm cân đối?

Lá lốt và tía tô giúp tăng hương vị cho món ăn nhưng không thay thế được nhóm rau trong khẩu phần. Khi dùng các món trên, nên kết hợp thêm rau xanh, củ quả và nguồn tinh bột phù hợp để bữa ăn đa dạng.

Chú ý kiểm soát lượng dầu và gia vị khi chế biến, nhất là với các món xào. Có thể dùng lượng dầu vừa phải, hạn chế nêm quá mặn và kết hợp thêm các món luộc, hấp hoặc canh rau.

Ba món cà bung lá lốt, tía tô; ốc xào lá lốt, tía tô và thịt bò xào lá lốt, tía tô đều phù hợp để dùng nóng trong những ngày se lạnh. Giá trị dinh dưỡng của món ăn đến từ sự kết hợp giữa nguyên liệu chính và rau gia vị.