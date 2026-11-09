3 mốc tuổi quan trọng liên quan đến hưởng trợ cấp xã hội, ai cũng nên biết

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội.

Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; trợ giúp khẩn cấp và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này; Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác (gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội) và các mức trợ giúp xã hội khác.

Ảnh minh họa.

Theo Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, có 8 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt như bị bỏ rơi; mất cha, mẹ; cha mẹ mất tích, đang chấp hành án phạt tù hoặc đang được chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội... thuộc diện được hưởng trợ cấp.

Trường hợp đã đủ 16 tuổi nhưng vẫn đang đi học liên tục, người thuộc nhóm trên có thể tiếp tục hưởng trợ cấp cho đến khi kết thúc chương trình học theo quy định.

Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo cũng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Trẻ dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn cũng thuộc diện được hưởng nếu đáp ứng điều kiện quy định.

Đối với người cao tuổi, độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội trong nhóm này được tính từ đủ 60 tuổi nếu thuộc diện khó khăn theo quy định. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc người phụng dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng có thể được hưởng chính sách.

Bên cạnh các nhóm theo độ tuổi, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo cũng có thể được hưởng trợ cấp nếu đáp ứng điều kiện.

Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp xã hội hằng tháng. Theo đó, đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hằng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:

a) Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5: Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi; hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên.

b) Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 5.

c) Đối với đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 5: Hệ số 2,5 đối với đối tượng dưới 4 tuổi; hệ số 2,0 đối với đối tượng từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi.

d) Đối với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5: Hệ số 1,0 đối với mỗi một con đang nuôi.

đ) Đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5: Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi; hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 75 tuổi trở lên; hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 5.

e) Đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5: Hệ số 2,0 đối với người khuyết tật đặc biệt nặng; hệ số 2,5 đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng; hệ số 1,5 đối với người khuyết tật nặng; hệ số 2,0 đối với trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng.

g) Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 5.

Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng các mức theo các hệ số khác nhau hoặc tại các văn bản khác nhau quy định về chế độ trợ giúp xã hội thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Riêng người đơn thân nghèo nuôi con là đối tượng quy định tại các khoản 5, khoản 6 và khoản 8 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP thì được hưởng cả chế độ đối với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5 và chế độ đối với đối tượng quy định tại các khoản 5, khoản 6 và khoản 8 Điều 5 Nghị định này.

Như vậy, không có một độ tuổi duy nhất để được hưởng trợ cấp xã hội. Chính sách được áp dụng theo từng nhóm đối tượng và hoàn cảnh cụ thể; trong đó các mốc tuổi đáng chú ý là dưới 16 tuổi, dưới 3 tuổi và từ đủ 60 tuổi.