3 mẹo làm mới nội thất giá rẻ giúp không gian sống trông sang hơn

Những căn phòng đẹp trên mạng xã hội thường khiến nhiều người muốn làm mới không gian sống. Tuy nhiên, thay toàn bộ bàn ghế, tủ kệ hay mua thêm đồ trang trí có thể tốn một khoản chi phí đáng kể.

Trên thực tế, cảm giác sang trọng không chỉ đến từ giá trị món đồ. Một chiếc tủ bình dân nhưng sạch sẽ, một bộ bàn ghế được sắp xếp hợp lý hay những chi tiết nhỏ đồng bộ cũng có thể giúp căn phòng trông đẹp mắt hơn. Trước khi quyết định mua sắm, bạn có thể thử những cách dưới đây.

Làm sạch nội thất để lấy lại vẻ chỉn chu

Bụi bẩn, vết ố, dấu vân tay và những mảng bám lâu ngày có thể khiến đồ nội thất trông cũ kỹ, dù chất lượng vẫn còn tốt. Vì vậy, vệ sinh đúng cách là bước đơn giản và ít tốn kém để cải thiện diện mạo căn nhà.

Với bàn, tủ và kệ gỗ, hãy dùng khăn mềm để loại bỏ bụi, sau đó xử lý vết bẩn bằng phương pháp phù hợp với lớp hoàn thiện của bề mặt. Không nên sử dụng tùy tiện các loại hóa chất hoặc sáp đánh bóng, bởi một số sản phẩm có thể để lại lớp màng nhờn, làm đổi màu hoặc ảnh hưởng đến lớp phủ bảo vệ.

Đối với mặt kính, gương và các chi tiết kim loại, việc làm sạch dấu vân tay, vết nước cũng giúp bề mặt trông sáng và gọn gàng hơn. Nên chọn dung dịch vệ sinh phù hợp với từng vật liệu, tránh để hóa chất tiếp xúc với những khu vực dễ bị ăn mòn.

Ngoài ra, đừng bỏ qua những vị trí ít được chú ý như chân bàn, tay nắm tủ, mép kệ hay khe giữa các món đồ. Đây thường là nơi tích tụ bụi bẩn, khiến tổng thể căn phòng mất đi vẻ sạch sẽ.

Thay đổi chi tiết nhỏ thay vì mua đồ mới

Tay nắm tủ, núm kéo ngăn kéo hay chân bàn là những chi tiết có thể ảnh hưởng đáng kể đến diện mạo nội thất. Nếu món đồ vẫn chắc chắn và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, bạn có thể cân nhắc nâng cấp những bộ phận này thay vì thay cả chiếc tủ.

Chẳng hạn, tay nắm nhựa đơn giản có thể được thay bằng mẫu kim loại có thiết kế tối giản hoặc núm gốm có màu sắc phù hợp với căn phòng. Những chi tiết nhỏ nhưng đồng bộ có thể giúp chiếc tủ trông hiện đại và có chủ đích hơn.

Tuy nhiên, trước khi mua phụ kiện, hãy đo kích thước, khoảng cách giữa các lỗ vít và kiểm tra cách lắp đặt. Nếu thay tay nắm, bạn nên chọn loại tương thích với cấu tạo hiện có để tránh phải khoan thêm hoặc làm hỏng bề mặt.

Với các món đồ có bề mặt sờn, bong tróc nhẹ, giấy dán trang trí hoặc decal chuyên dụng cũng có thể là giải pháp tiết kiệm. Nên chọn màu sắc và họa tiết hài hòa với tổng thể, đồng thời thử trên một vùng nhỏ trước khi thi công toàn bộ.

Riêng việc thay chân bàn, chân tủ cần được cân nhắc kỹ hơn. Chân mới phải phù hợp với trọng lượng, kết cấu và vị trí lắp đặt của món đồ. Không nên chỉ chọn theo kiểu dáng vì thay đổi không đúng cách có thể khiến nội thất mất cân bằng hoặc giảm độ chắc chắn.

Sắp xếp lại nội thất để căn phòng trông thoáng hơn

Một căn phòng có nhiều món đồ đẹp vẫn có thể trở nên chật chội nếu cách bố trí thiếu hợp lý. Ngược lại, không gian được sắp xếp gọn gàng, có điểm nhấn rõ ràng thường tạo cảm giác rộng rãi và tinh tế hơn mà không cần mua thêm nội thất.

Hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ những món đồ ít sử dụng, thu gọn dây điện và sắp xếp lại các vật dụng nhỏ trên bàn, kệ. Tiếp đó, kiểm tra lối đi giữa các món nội thất để bảo đảm việc di chuyển thuận tiện, tránh kê đồ quá sát nhau hoặc chắn cửa sổ.

Thay vì đặt nhiều vật trang trí trên cùng một mặt bàn, bạn có thể chọn một vài món có hình dáng hoặc màu sắc phù hợp để tạo điểm nhấn. Chẳng hạn, một chiếc bình hoa, vài cuốn sách hoặc một khay nhỏ được sắp xếp có chủ đích có thể khiến kệ tivi hay bàn trà trông gọn gàng hơn.

Nếu muốn căn phòng có chiều sâu, hãy chú ý đến sự cân bằng giữa màu sắc, chất liệu và kích thước đồ vật. Không nhất thiết mọi món đồ phải cùng kiểu dáng, nhưng nên có sự liên kết nhất định về tông màu hoặc phong cách.

Làm mới nội thất không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc mua sắm. Vệ sinh đúng cách, thay một vài chi tiết phù hợp và sắp xếp lại không gian có thể mang đến thay đổi đáng kể với chi phí thấp. Quan trọng là ưu tiên những việc thực sự cần thiết, tận dụng đồ dùng còn tốt và tránh mua thêm phụ kiện chỉ để chạy theo xu hướng.