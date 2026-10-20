3 máy bay ném bom Tu-160 Nga đồng loạt gặp sự cố không thể xuất kích

Cả 3 máy bay đóng tại những căn cứ khác nhau và gặp những sự cố riêng biệt, làm dấy lên câu hỏi về tình trạng kỹ thuật của một trong những thành phần quan trọng nhất trong năng lực răn đe hạt nhân của Moscow.

Máy bay ném bom Tu-160. (Ảnh: DB)

Các máy bay Tu-160 được chuẩn bị cho một đợt không kích phối hợp quy mô lớn nhằm vào Ukraine, với sự tham gia của máy bay không người lái, tên lửa hành trình, bom lượn và tên lửa đạn đạo.

Chiếc đầu tiên, mang tên Ivan Yarygin và số hiệu đuôi 04, được cho là không thể phóng tên lửa do cơ cấu phóng gặp hỏng hóc.

Máy bay thứ 2, mang tên Alexey Plokhov và số hiệu đuôi 16, buộc phải quay về căn cứ sau khi bị sét đánh. Theo thông tin được công bố, sự cố khiến nhiệm vụ chiến đấu bị hủy bỏ, đồng thời làm hư hại kính cửa buồng lái.

Chiếc thứ 3 thậm chí chưa cất cánh từ căn cứ không quân Engels, thuộc vùng Saratov của Nga. Nguyên nhân khiến máy bay này không thể thực hiện nhiệm vụ vẫn chưa được xác định.

Tu-160 còn được gọi là "Thiên nga trắng", là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh do Liên Xô phát triển. Trong bộ ba hạt nhân của Nga, lực lượng máy bay ném bom hạng nặng đảm nhiệm một vai trò bên cạnh tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo.

Tu-160 là máy bay ném bom lớn nhất và mạnh nhất trong lực lượng máy bay ném bom của Nga. Máy bay có khả năng bay với tốc độ siêu thanh, sử dụng cánh có góc quét thay đổi để đáp ứng các điều kiện bay khác nhau và mang theo những tên lửa hành trình tầm xa hạng nặng.

Được phát triển từ thời Liên Xô, Tu-160 chỉ chính thức đi vào hoạt động năm 1987, khoảng 3 năm trước khi Liên Xô tan rã. Nga hiện vẫn dựa vào dòng máy bay này trong năng lực tấn công tầm xa, đồng thời có kế hoạch hiện đại hóa những chiếc đang hoạt động và khôi phục sản xuất máy bay mới.

Các phiên bản nâng cấp thuộc dòng Tu-160M được kỳ vọng sẽ giúp kéo dài thời gian phục vụ của loại oanh tạc cơ này, trong bối cảnh những máy bay ném bom cũ hơn như Tu-95 và Tu-22M3 cũng đang đặt ra bài toán về tuổi đời và khả năng duy trì hoạt động.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, Tu-160 không chỉ giữ vai trò trong chiến lược hạt nhân mà còn được sử dụng để phóng tên lửa hành trình mang đầu đạn thông thường, trong đó có Kh-101 và Kh-555.

Các máy bay thường xuất kích từ những căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga, ngoài tầm hoạt động của nhiều hệ thống phòng không Ukraine. Việc Ukraine tiếp tục nhận được các hệ thống phòng không hiện đại do phương Tây cung cấp, trong đó có Patriot của Mỹ, khiến nguy cơ đối với những tài sản hàng không chiến lược giá trị cao của Nga ngày càng được chú ý.