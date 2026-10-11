3 màu tóc được hội chị em 'săn đón' dịp Thu - Đông 2026: Vừa tôn da lại 'ăn gian' tuổi khéo

Nếu mùa Hè thường gắn với những màu tóc sáng, nổi bật thì khi Thu - Đông gõ cửa, các gam màu trầm và có chiều sâu lại dễ chiếm cảm tình hơn. Thay vì thay đổi quá mạnh tay, nhiều chị em có xu hướng tìm đến những màu tóc vừa đủ mới để làm diện mạo khác đi nhưng vẫn dễ kết hợp với quần áo, trang điểm và phong cách thường ngày.

Đặc biệt, với phụ nữ U40, màu tóc phù hợp có thể tạo hiệu ứng gương mặt tươi tắn, mềm mại hơn mà không cần trang điểm cầu kỳ. Nếu đang muốn F5 mái tóc cho mùa mới, chị em có thể tham khảo 3 lựa chọn dưới đây.

1. Nâu chocolate

Nâu chocolate tiếp tục là lựa chọn dễ ghi điểm với những chị em yêu thích vẻ ngoài sang trọng nhưng không muốn nhuộm màu quá nổi. Sắc nâu trầm lấy cảm hứng từ chocolate tạo cảm giác mái tóc có chiều sâu, đặc biệt bắt mắt khi gặp ánh sáng. So với màu đen nguyên bản, gam màu này giúp diện mạo mềm mại, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Với chị em U40, nâu chocolate cũng khá dễ "ăn gian" tuổi theo cách tinh tế. Màu tóc không quá sáng nên không tạo cảm giác cố gắng trẻ hóa, nhưng đủ để gương mặt trông tươi và mái tóc có sức sống hơn. Khi kết hợp cùng tóc layer, tóc lửng hoặc uốn sóng lơi, sắc nâu càng phát huy hiệu ứng bồng bềnh, óng mượt.

Điểm cộng lớn nhất của màu tóc này là khả năng phối đồ. Từ blazer, sơ mi đến váy liền hay quần jeans đều có thể kết hợp dễ dàng. Chị em thích vẻ ấm áp có thể chọn chocolate thiên nâu, trong khi chocolate trầm lại mang đến cảm giác sang và sắc sảo hơn.

Nâu chocolate giúp mái tóc bóng mượt, gương mặt mềm mại và trẻ trung hơn. Gam màu này cũng dễ phối đồ, tạo cảm giác sang trọng mà không cầu kỳ.

2. Đỏ rượu vang

Muốn thay đổi rõ rệt hơn nhưng vẫn giữ vẻ sang, chị em có thể cân nhắc đỏ rượu vang. Đây là gam màu kết hợp giữa sắc đỏ quyến rũ và nền trầm, tạo cảm giác nổi bật nhưng không quá chói mắt. Đặc biệt, màu tóc thường có sự thay đổi thú vị dưới từng điều kiện ánh sáng: trong nhà khá trầm, ra nắng lại ánh lên sắc đỏ đầy cuốn hút.

Với phụ nữ U40, thay vì chọn đỏ quá rực, một phiên bản đỏ rượu vang pha nâu sẽ dễ ứng dụng hơn. Gam màu này vừa tạo điểm nhấn cho khuôn mặt vừa mang lại cảm giác thời thượng, cá tính mà vẫn giữ nét trưởng thành. Khi kết hợp với tóc layer hoặc uốn sóng lơi, màu đỏ càng trở nên mềm mại và có chiều sâu.

Đỏ rượu vang cũng đặc biệt hợp không khí Thu - Đông bởi dễ đi cùng những trang phục mang tông màu trầm ấm. Áo len màu kem, blazer đen, váy burgundy hay những món đồ màu nâu đều có thể kết hợp hài hòa, giúp tổng thể trông nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Đỏ rượu vang mang đến vẻ ngoài cuốn hút, nổi bật nhưng không quá phô trương. Sắc đỏ trầm đặc biệt hợp mùa lạnh, giúp mái tóc thêm chiều sâu và diện mạo sang hơn.

3. Nâu beige lạnh

Nâu beige lạnh là lựa chọn dành cho những chị em không thích tóc quá tối nhưng cũng không muốn màu nhuộm quá rực. Sắc nâu được pha cùng tông beige trung tính tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát và có phần hiện đại. Khi lên tóc, màu này thường mang đến vẻ mềm mại, tối giản thay vì cảm giác quá cầu kỳ.

Với chị em U40, nâu beige lạnh có thể tạo hiệu ứng giúp gương mặt trông sáng và nhẹ hơn, đặc biệt khi kết hợp cùng kiểu tóc layer hoặc tóc lửng ôm nhẹ khuôn mặt. Những người yêu thích phong cách thanh lịch, tối giản cũng dễ "kết thân" với màu tóc này bởi không cần thay đổi quá nhiều trong cách ăn mặc.

Nâu beige lạnh hợp với những gam màu trang phục như trắng, kem, xám, đen hoặc xanh denim. Chỉ cần kết hợp cùng một bộ đồ cơ bản, màu tóc đã đủ tạo điểm nhấn cho tổng thể. Nếu uốn sóng lơi, mái tóc còn có thêm độ chuyển động, giúp sắc beige không bị phẳng hay đơn điệu.

Nâu beige lạnh ghi điểm nhờ sắc độ trung tính, nhẹ nhàng và hiện đại. Khi kết hợp tóc lửng hoặc layer, gam màu này giúp tổng thể trẻ trung, thanh thoát hơn.