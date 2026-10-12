3 lý do nên xem phim hài lãng mạn Take Charge Of My Heart

Bộ phim hài lãng mạn Take Charge Of My Heart chính thức lên sóng Netflix ngày 9/10, với sự tham gia của Kim Young Kwang và Chae Soo Bin. Tác phẩm khai thác mô-típ tình yêu hợp đồng quen thuộc, đồng thời tạo khác biệt bằng câu chuyện về một người đàn ông mang trái tim nhân tạo sắp cạn năng lượng và cô gái có khả năng phóng điện đặc biệt.

Sự kết hợp giữa tình huống giả tưởng, mối quan hệ phát triển ngoài dự tính cùng những nhân vật có mục tiêu riêng là ba yếu tố đáng chú ý của bộ phim.

1. Ý tưởng tình yêu gắn với trái tim nhân tạo

Phim Hàn Quốc Take Charge Of My Heart kết hợp chuyện tình hợp đồng với ý tưởng trái tim nhân tạo độc đáo.

Điểm khác biệt của Take Charge Of My Heart nằm ở hoàn cảnh đặc biệt của hai nhân vật chính. Kim Young Kwang vào vai Baek Ho Rang, giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng TS Resort và là người chuẩn bị kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Dù có vẻ ngoài điềm tĩnh và cuộc sống đáng mơ ước, anh lại phải đối mặt với vấn đề sinh tồn khi trái tim nhân tạo trong cơ thể dần cạn pin.

Trong khi đó, Na Bo Bae (Chae Soo Bin) sở hữu khả năng phóng điện sau một tai nạn bị sét đánh thời thơ ấu. Năng lực khác thường khiến cô gặp nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm, nhưng Baek Ho Rang lại là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi dòng điện của cô.

Từ tình thế đó, Baek Ho Rang đề nghị Na Bo Bae ký hợp đồng giúp anh duy trì hoạt động của trái tim nhân tạo. Mối quan hệ ban đầu xuất phát từ nhu cầu của cả hai dần mở ra khả năng nảy sinh tình cảm. Cách đặt tình yêu bên cạnh một vấn đề liên quan đến sự sống tạo tiền đề cho những tình huống vừa hài hước, vừa có yếu tố lãng mạn.

2. Mô-típ tình yêu hợp đồng được biến tấu

Take Charge Of My Heart bổ sung yếu tố giả tưởng để tạo ra hoàn cảnh riêng cho câu chuyện.

Tình yêu bắt đầu bằng một thỏa thuận không phải là chất liệu xa lạ với dòng phim hài lãng mạn Hàn Quốc. Tuy nhiên, Take Charge Of My Heart bổ sung yếu tố giả tưởng để tạo ra hoàn cảnh riêng cho câu chuyện. Thay vì chỉ bị ràng buộc bởi lợi ích cá nhân hoặc những điều kiện trong một bản hợp đồng thông thường, hai nhân vật chính còn phụ thuộc vào nhau vì khả năng đặc biệt của Na Bo Bae và tình trạng sức khỏe của Baek Ho Rang.

Với Baek Ho Rang, việc duy trì hoạt động của trái tim nhân tạo gắn liền với nỗ lực bảo vệ cơ hội trở thành người kế nghiệp gia đình. Còn Na Bo Bae có cơ hội gặp một người không bị năng lực của mình tác động, điều vốn khiến cô gặp khó khăn trong các mối quan hệ tình cảm.

Sự khác biệt giữa mục đích ban đầu và những cảm xúc dần hình thành có thể trở thành động lực phát triển câu chuyện. Khi thỏa thuận thực tế bắt đầu đan xen với rung động cá nhân, cả hai phải đối diện với những thay đổi trong mối quan hệ. Đây cũng là hướng khai thác giúp bộ phim kết hợp chất hài của tình huống trớ trêu với sự hồi hộp khi chuyện tình của hai nhân vật tiến triển.

3. Dàn diễn viên phụ tạo thêm sức ép cho chuyện tình

Take Charge Of My Heart lựa chọn cách làm mới những yếu tố quen thuộc của dòng phim tình cảm Hàn Quốc.

Bên cạnh Kim Young Kwang và Chae Soo Bin, bộ phim còn có sự góp mặt của Cha Woo Min, Jung Jae Kwang và Shin Do Hyun. Các nhân vật do họ đảm nhận góp phần mở rộng những xung đột xoay quanh cặp đôi chính, thay vì để câu chuyện chỉ tập trung vào hợp đồng giữa Baek Ho Rang và Na Bo Bae.

Cha Woo Min vào vai Ji Eun Ho, một ngôi sao hàng đầu đồng thời là người hâm mộ số một của Na Bo Bae. Sự xuất hiện của nhân vật này tạo tiền đề cho mối quan hệ tay ba, đặt Baek Ho Rang trước một đối thủ trong chuyện tình cảm.

Trong khi đó, Jung Jae Kwang đảm nhận Choi Do Yoon, đối thủ của Baek Ho Rang. Shin Do Hyun vào vai Han Seol Hee, giám đốc hoạch định của Hanlim, người cũng hướng sự chú ý đến Baek Ho Rang. Những mối quan hệ đan xen này có thể khiến hành trình tình cảm của hai nhân vật chính trở nên phức tạp hơn, đồng thời tạo thêm tình huống cho tuyến truyện hài lãng mạn.

Với ý tưởng trái tim nhân tạo, năng lực phóng điện và mối quan hệ bắt đầu từ một bản hợp đồng, Take Charge Of My Heart lựa chọn cách làm mới những yếu tố quen thuộc của dòng phim tình cảm Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa hai diễn viên chính cùng các nhân vật có liên hệ chặt chẽ với cặp đôi là những điểm đáng chú ý đối với khán giả yêu thích thể loại này. Phim lên sóng Netflix từ ngày 9/10/2026.