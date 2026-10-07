3 lý do Galaxy S26 FE tạo khác biệt trong phân khúc cận cao cấp

Tối ưu phần mềm, khai phóng sáng tạo

Khi cuộc đua phần cứng đang bước vào giai đoạn bão hoà, giá trị của một chiếc điện thoại không còn nằm ở thông số trên giấy tờ. Nó thể hiện qua việc thiết bị giúp người dùng đơn giản hóa thao tác ra sao, tiết kiệm thời gian thế nào, thậm chí là hỗ trợ sáng tạo để mang về những cơ hội thu nhập mới. Galaxy S26 FE được trang bị hàng loạt phần mềm chuẩn flagship, nhằm theo đuổi chính xác mục tiêu này trong kỷ nguyên di động mới.

Galaxy S26 FE giúp người dùng khai phóng khả năng sáng tạo cùng AI, mang đến những giá trị lớn trong kỷ nguyên nội dung

Với Galaxy S26 FE, người trẻ được hỗ trợ tối đa trong việc sáng tạo, xây dựng nội dung và tận hưởng đam mê của mình. Người hâm mộ nay có thể tự tạo video FanCam độc quyền, tập trung vào vũ đạo và biểu cảm trên sân khấu của thần tượng với tính năng My FanCam (Tự động canh khung chủ thể). Đây là công cụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp vốn chỉ có trên các dòng flagship mới nhất của Samsung, có khả năng nhận diện và giữ chủ thể được chọn luôn ở giữa khung hình.

Tự tạo video My FanCam theo dấu chuyển động của chủ thể dễ dàng trên Galaxy S26 FE

Với người làm sáng tạo nội dung, thay vì phải sử dụng Photoshop, họ có thể chỉnh sửa phông nền, thêm chi tiết, thay đổi phụ kiện và trang phục trong ảnh chỉ với một câu lệnh bằng văn bản. Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới) trên Galaxy S26 FE giúp đơn giản hoá quá trình sáng tạo mà vẫn đạt được hiệu quả hình ảnh sống động.

Trong cùng tầm giá, hiếm có thiết bị nào có thể giúp người dùng tạo ra được video với độ ổn định chuẩn điện ảnh, ngay cả khi đang di chuyển hoặc máy rung lắc. Galaxy S26 FE làm rất tốt điều này nhờ tính năng Horizontal Lock (Khoá đường chân trời). Tính năng này mạnh mẽ đến mức hình ảnh hoàn toàn không rung mờ ngay cả khi điện thoại xoay tròn 360 độ, minh chứng rõ nét cho khả năng tối ưu phần mềm đặc biệt tốt của Samsung.

Với Horizontal Lock, khả năng quay video chống rung trên Galaxy S26 FE đạt hiệu quả vượt trội trong nhiều điều kiện phức tạp như di chuyển, đạp xe, chạy…

Trải nghiệm định hình giá trị

Trước đây, thông số phần cứng từng là yếu tố được người dùng đặt lên bàn cân khi muốn tìm một smartphone mạnh. Hiện nay, xu hướng đang dần nghiêng về trải nghiệm thực tế. Nói cách khác, một sản phẩm tối ưu phần mềm tốt vẫn có thể mang lại sự mượt mà và thời lượng sử dụng vượt trội, không thua kém những smartphone có thông số phần cứng nhỉnh hơn.

Trải nghiệm flagship trong từng thao tác là điều làm nên khác biệt lớn cho Galaxy S26 FE

Là dòng sản phẩm tập trung vào trải nghiệm flagship, Galaxy S26 FE cũng không phải là ngoại lệ. Cùng một độ phân giải 50MP, nhưng camera Mắt thần bóng đêm của Galaxy S26 FE có thể cho ra nước ảnh trong và ít nhiễu hơn hẳn trong điều kiện thiếu sáng nhờ công nghệ ProVisual Engine cải tiến. Màn hình tần số quét 120Hz được bảo chứng bởi Samsung - tên tuổi đi đầu trong lĩnh vực sản xuất màn hình sẽ mang đến trải nghiệm sống động, sắc nét cho mọi nội dung giải trí.

Nhờ tối ưu phần mềm tốt, Galaxy S26 FE sở hữu thời lượng sử dụng vượt trội suốt cả ngày dài và có tốc độ sạc nhanh đáng kinh ngạc, tăng từ 0% lên 70% chỉ trong 30 phút. Vì xử lý của máy cũng được tối ưu cho các tính năng AI, đảm bảo sự mượt mà trong mọi thao tác.

Thương hiệu cao cấp, độ tin cậy được kiểm chứng

Là một thành viên của dòng Galaxy S, Galaxy S26 FE sở hữu trọn vẹn ngôn ngữ thiết kế cao cấp chuẩn flagship của Samsung. Từ độ mỏng ấn tượng chỉ 7.4mm đến những đường cong thanh thoát trên thân máy, tất cả không chỉ mang đến cảm giác cầm nắm thoải mái, mà còn là dấu ấn đẳng cấp trên tay người dùng. Giá trị của sản phẩm còn nằm ở cam kết hỗ trợ lâu dài, với 7 lần nâng cấp hệ điều hành và 7 năm cập nhật bảo mật.

Galaxy S26 FE được trau chuốt trong từng tiểu tiết, đúng theo tinh thần cao cấp của dòng Galaxy S

Galaxy S26 FE cũng ghi điểm về độ an toàn và tin cậy, nhờ sở hữu tiêu chuẩn bảo mật Samsung Knox được công nhận tại 31 quốc gia trên toàn thế giới. Đây cũng là nền tảng an ninh chuẩn quốc phòng được không ít quốc gia áp dụng, bảo chứng cho độ tin cậy của sản phẩm với người dùng. Kết hợp cùng 7 năm cập nhật bảo mật liên tục, Galaxy S26 FE là smartphone mà người dùng đề cao yếu tố quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân không thể bỏ qua.

Samsung triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm Galaxy S26 FE từ ngày 01/10 đến 31/10/2026. Người dùng được mua sắm trả góp chỉ từ 1,499,000 đồng/tháng, thời hạn 12 tháng thông qua Samsung Finance+ (giá áp dụng cho phiên bản 128GB đã kèm voucher 1 triệu đồng). Các đặc quyền hấp dẫn khác khi sở hữu Galaxy S26 FE bao gồm: bảo hành chính hãng 24 tháng, thu cũ đổi mới 3 triệu đồng, tặng 6 tháng Google AI Pro trị giá 3 triệu đồng. Chi tiết thông tin tại https://bit.ly/galaxy-s26-fe

(Nguồn: Samsung)