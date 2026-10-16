3 lưu ý khi sử dụng ô tô có cửa sổ trời mà nhiều tài xế dễ bỏ qua

Cửa sổ trời, đặc biệt là loại toàn cảnh panorama ngày càng xuất hiện trên nhiều mẫu SUV và crossover tại Việt Nam. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, trang bị này cho phép người ngồi trong xe tận hưởng ánh sáng tự nhiên và không khí bên ngoài. Dù vậy, cửa sổ trời cũng là bộ phận cần được sử dụng đúng cách.

Dưới đây là 3 lưu ý tài xế nên biết để hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng ô tô:

Đóng chặt cửa sổ trời khi đỗ xe dưới nắng hoặc trời mưa

Cửa sổ trời giúp cabin có nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, nhưng cũng khiến khu vực trần xe tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng qua lớp kính. Khi ô tô đỗ lâu dưới trời nắng, nhiệt độ trong cabin vẫn có thể tăng cao, ngay cả khi xe có rèm che cửa sổ trời.

Do đó, tài xế không nên cho rằng chỉ cần kéo rèm là có thể ngăn hoàn toàn nhiệt lượng. Khi đỗ xe ngoài trời, nên ưu tiên vị trí có bóng râm, sử dụng tấm chắn nắng phù hợp và đóng kín cửa sổ trời để hạn chế nhiệt và bụi lọt vào cabin.

Cửa sổ trời giúp cabin có nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, nhưng cũng khiến khu vực trần xe tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng qua lớp kính. Ảnh: Carscoops

Việc để cửa sổ trời mở khi trời mưa hoặc khi xe đỗ mà không có người trông coi cũng tiềm ẩn nguy cơ nước tràn vào nội thất. Với những mẫu xe có chức năng đóng cửa kính tự động khi khóa xe, người dùng vẫn nên kiểm tra trạng thái cửa sổ trời thay vì mặc định hệ thống luôn hoạt động trong mọi tình huống.

Ngoài ra, trước khi đóng cửa sổ trời, cần bảo đảm không có vật dụng nào mắc ở mép kính. Hệ thống chống kẹt, nếu được trang bị, không thay thế hoàn toàn việc quan sát và thao tác cẩn thận trước khi rời xe.

Kiểm tra đường thoát nước, gioăng cao su định kỳ

Nhiều tài xế cho rằng cửa sổ trời phải kín hoàn toàn, không được để nước mưa lọt qua bất kỳ khe nào. Trên thực tế, ở nhiều thiết kế, một lượng nước có thể đi qua khu vực mép cửa sổ trời và được dẫn ra ngoài bằng hệ thống máng, ống thoát nước chuyên dụng.

Vì vậy, khả năng chống thấm không chỉ phụ thuộc vào kính và gioăng cao su mà còn liên quan đến việc hệ thống thoát nước có hoạt động bình thường hay không.

Sau thời gian sử dụng, bụi bẩn, lá cây và các tạp chất có thể tích tụ ở rãnh thoát nước, khiến dòng nước bị tắc nghẽn. Khi đó, nước mưa có thể tràn vào khoang cabin, làm ẩm trần xe, ảnh hưởng đến các giắc điện và gây mùi khó chịu.

Sau thời gian sử dụng, bụi bẩn, lá cây và các tạp chất có thể tích tụ ở rãnh thoát nước, khiến dòng nước bị tắc nghẽn. Ảnh: DBCare

Để hạn chế tình trạng này, chủ xe nên kiểm tra khu vực rãnh thoát nước và gioăng cao su định kỳ, đặc biệt trước mùa mưa hoặc sau khi xe thường xuyên đỗ dưới tán cây. Nếu phát hiện gioăng nứt, chai cứng, cửa kính đóng không khít hoặc có dấu hiệu nước thấm vào cabin, cần đưa xe đến cơ sở dịch vụ để kiểm tra.

Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên cho người dùng là không nên tự ý dùng vật nhọn chọc sâu vào ống thoát nước hoặc xịt nước áp lực cao trực tiếp vào các khe của cửa sổ trời. Những thao tác này có thể làm hỏng đường ống, tuột khớp nối hoặc gây tổn thương gioăng.

Nếu nước xuất hiện ở trần xe, cột A, cột B hoặc sàn xe sau mưa, tài xế nên xử lý sớm thay vì chỉ lau khô bề mặt. Nước có thể đã thấm vào các lớp vật liệu bên trong, gây hư hại kéo dài nếu không xác định được nguyên nhân.

Không thò người qua cửa sổ trời khi xe đang chạy

Một trong những sai lầm nguy hiểm là để trẻ em hoặc người lớn thò đầu, tay hay phần thân trên qua cửa sổ trời khi ô tô đang di chuyển. Hành động này có thể khiến người ngồi trong xe bị va đập bởi cành cây, biển báo, vật thể bên đường hoặc các chướng ngại vật bất ngờ.

Trong trường hợp tài xế phanh gấp, đánh lái tránh chướng ngại vật hoặc xảy ra va chạm, người đang thò người qua cửa sổ trời có nguy cơ bị chấn thương nghiêm trọng. Việc cơ thể nằm ngoài không gian được bảo vệ bởi kết cấu cabin và dây an toàn cũng khiến khả năng phòng vệ khi tai nạn xảy ra suy giảm.

Với trẻ nhỏ, rủi ro càng đáng lưu ý do các em thường hiếu động và chưa nhận thức đầy đủ về nguy hiểm. Người lớn không nên cho trẻ đứng trên ghế, trèo lên bệ tỳ tay hoặc thò người qua cửa sổ trời, kể cả khi xe chỉ di chuyển ở tốc độ thấp. Hành vi này còn có thể bị lực lượng chức năng xử phạt nặng.

Một trong những sai lầm nguy hiểm là để trẻ em hoặc người lớn thò đầu, tay hay phần thân trên qua cửa sổ trời khi ô tô đang di chuyển. Ảnh: Momma's Gone City

Ngoài ra, các chuyên gia khuyên rằng không nên đặt vật nặng lên kính cửa sổ trời, cố trèo hoặc đứng lên bề mặt kính. Dù được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu an toàn của nhà sản xuất, kính cửa sổ trời không phải bề mặt chịu lực để con người đứng lên.

Khi cần thông gió, tài xế nên mở cửa sổ trời ở mức phù hợp với điều kiện vận hành, đồng thời bảo đảm tất cả người ngồi trong xe vẫn thắt dây an toàn đúng cách. Nếu xe có trẻ nhỏ, cần sử dụng khóa an toàn và giám sát để tránh các em tự ý thao tác đóng, mở cửa sổ trời.

Cửa sổ trời mang lại sự thoáng đãng cho khoang cabin nhưng cũng cần được sử dụng và bảo dưỡng đúng cách. Tuân thủ các nguyên tắc an toàn, kiểm tra hệ thống thoát nước và gioăng cao su định kỳ sẽ giúp chủ xe hạn chế sự cố, kéo dài tuổi thọ bộ phận này và tránh những chi phí sửa chữa không đáng có.

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