3 lựa chọn vàng cho bữa sáng, vừa ngon vừa bổ dưỡng

Trong thói quen ẩm thực của người Việt, bún, miến và phở thường xuất hiện trong bữa sáng. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý đây không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng. Với hàm lượng tinh bột nhanh cao và ít chất xơ, những món ăn này có thể khiến đường huyết tăng nhanh và cảm giác đói xuất hiện sớm. Thay vì ăn bún, phở mỗi sáng, bạn có thể lựa chọn những thực phẩm đơn giản, chi phí thấp nhưng giàu dinh dưỡng.

Ảnh minh họa.

Trứng: Thực phẩm giàu protein cho bữa sáng

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, dễ hấp thu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn một quả trứng vào buổi sáng có thể giúp cơ thể no lâu hơn, đồng thời giảm nhu cầu ăn vặt.

Trứng có thể được chế biến theo nhiều cách như luộc, ốp la với lượng dầu vừa phải hoặc làm omelette kết hợp cùng rau.

Không chỉ giàu protein, trứng còn cung cấp vitamin D, B12 và các axit béo thiết yếu. Đây là lựa chọn phù hợp khi muốn thay bún, phở bằng một bữa sáng đủ chất mà vẫn dễ tiêu hóa.

Khoai lang: Tinh bột lành mạnh, giàu chất xơ

Khoai lang cung cấp tinh bột, năng lượng vừa phải cùng hàm lượng chất xơ, vitamin A, vitamin C và kali. Ăn khoai lang vào buổi sáng có thể giúp duy trì cảm giác no và hạn chế tình trạng uể oải trong buổi.

Thay bún hoặc phở bằng khoai lang hấp, luộc cũng là lựa chọn phù hợp với những người đang kiểm soát cân nặng. Khoai lang luộc hoặc hấp dễ chế biến, giữ được nhiều dưỡng chất và không gây cảm giác quá nặng bụng.

Ngô luộc: Bữa sáng tiện lợi, no lâu

Ngô luộc không chỉ là món ăn vặt quen thuộc mà còn có thể trở thành lựa chọn cho bữa sáng bận rộn. So với nhiều thực phẩm ăn nhanh chứa nhiều đường, ngô cung cấp tinh bột phức hợp và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu.

Để có bữa sáng cân đối, nên chọn ngô tươi, rõ nguồn gốc. Có thể luộc ngô với một lượng muối vừa phải để tăng hương vị, đồng thời hạn chế thêm đường hoặc các loại sốt nhiều chất béo.

Một số lựa chọn khác cho bữa sáng

Ngoài trứng, khoai lang và ngô, một số thực phẩm khác cũng có thể kết hợp để tạo bữa sáng giàu dinh dưỡng như yến mạch, sữa chua không đường, các loại hạt, bánh mì nguyên cám và trái cây tươi.

Để bữa sáng cân bằng hơn, có thể kết hợp nguồn protein như trứng, sữa chua với tinh bột giàu chất xơ như khoai lang, yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám, đồng thời bổ sung rau hoặc trái cây. Cách kết hợp này giúp bữa sáng đa dạng và cung cấp nhiều nhóm chất hơn thay vì chỉ tập trung vào tinh bột