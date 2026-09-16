3 lợi ích của nghệ đối với lượng đường trong máu

Nội dung 1. Hỗ trợ cải thiện tình trạng kháng insulin 2. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và HbA1c 3. Có thể cải thiện một số dấu ấn viêm và stress oxy hóa Lưu ý khi sử dụng nghệ để hỗ trợ sức khỏe

Nghệ từ lâu được sử dụng trong chế biến thực phẩm và y học cổ truyền. Curcumin là một trong những thành phần chính của nghệ, được quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Nhiều thử nghiệm lâm sàng và phân tích gộp gần đây tập trung vào tác động của curcumin hoặc các chế phẩm từ nghệ đối với đường huyết ở người tiền đái tháo đường và đái tháo đường type 2. Kết quả cho thấy một số lợi ích đối với kiểm soát đường huyết và tình trạng kháng insulin.

1. Hỗ trợ cải thiện tình trạng kháng insulin

Curcumin trong nghệ được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Ảnh minh họa

Kháng insulin là tình trạng các tế bào đáp ứng kém với insulin, khiến cơ thể phải tiết nhiều insulin hơn để đưa glucose từ máu vào tế bào. Đây là một đặc điểm quan trọng của tiền đái tháo đường và đái tháo đường type 2.

Curcumin được nghiên cứu về khả năng tác động đến nhiều con đường liên quan đến chuyển hóa glucose và insulin. Trong các thử nghiệm ở người, một số nghiên cứu ghi nhận chất này giúp cải thiện chỉ số HOMA-IR, một chỉ số thường được sử dụng để đánh giá tình trạng kháng insulin.

Một phân tích gộp công bố năm 2026 trên Food Science & Nutrition, tổng hợp 34 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với 39 nhánh điều trị, cho thấy bổ sung curcumin hoặc nghệ giúp cải thiện HOMA-IR và insulin lúc đói. Hiệu quả khác nhau tùy liều dùng, dạng chế phẩm và tình trạng sức khỏe của người tham gia.

Những kết quả này cho thấy curcumin có tiềm năng hỗ trợ chuyển hóa glucose nhưng không đồng nghĩa ăn nghệ trong bữa ăn hằng ngày tạo ra tác dụng tương đương với các chế phẩm được sử dụng trong nghiên cứu.

2. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và HbA1c

Đây là một trong những hướng được nghiên cứu nhiều nhất đối với curcumin và nghệ trong chuyển hóa glucose.

Phân tích gộp năm 2026 cho thấy bổ sung curcumin hoặc nghệ giúp giảm đường huyết lúc đói trung bình khoảng 10,15 mg/dL và giảm HbA1c khoảng 0,32% so với nhóm đối chứng. Một số phân tích dưới nhóm cho thấy hiệu quả rõ hơn ở các nghiên cứu sử dụng liều từ 1 g/ngày trở lên.

HbA1c phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 2 - 3 tháng trước đó. Vì vậy, sự giảm HbA1c trong các thử nghiệm là một kết quả có ý nghĩa khi đánh giá tác động của curcumin đối với kiểm soát đường huyết.

Cần phân biệt rõ giữa nghệ dùng làm gia vị và curcumin hoặc nghệ được bào chế thành thực phẩm bổ sung. Các nghiên cứu lâm sàng thường sử dụng lượng và dạng chế phẩm được chuẩn hóa, khác với vài lát nghệ tươi hoặc lượng bột nghệ nhỏ trong món ăn hằng ngày.

3. Có thể cải thiện một số dấu ấn viêm và stress oxy hóa

Đường huyết cao kéo dài thường đi kèm với tình trạng viêm và stress oxy hóa, những quá trình liên quan đến rối loạn chuyển hóa và tiến triển của đái tháo đường.

Một phân tích gộp công bố năm 2025, tổng hợp 28 thử nghiệm ngẫu nhiên, cho thấy bổ sung curcumin hoặc nghệ giúp cải thiện một số chỉ số như CRP, TNF-α, IL-6, MDA, glutathione và tổng khả năng chống oxy hóa. Kết quả này phù hợp với những nghiên cứu về đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của curcumin.

Dù vậy, độ chắc chắn của bằng chứng còn hạn chế do sự khác biệt giữa các nghiên cứu và dấu hiệu sai lệch công bố. Vì vậy, không nên suy rộng từ việc cải thiện các dấu ấn sinh học thành khả năng ngăn ngừa các biến chứng cụ thể của đái tháo đường như tổn thương thần kinh, thận, mắt hoặc tim mạch.

Lưu ý khi sử dụng nghệ để hỗ trợ sức khỏe

Cách dùng:

Nghệ dùng làm gia vị là cách đơn giản để bổ sung curcuminoid và các hợp chất thực vật trong chế độ ăn đa dạng.

Với các sản phẩm bổ sung chứa piperine từ hạt tiêu đen nhằm tăng hấp thu curcumin, cần lưu ý rằng tăng khả năng hấp thu không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Theo Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe Bổ sung và Tích hợp (NCCIH), một số chế phẩm curcumin được tăng khả năng hấp thu đã được ghi nhận liên quan đến tổn thương gan.

Tác dụng phụ: Nghệ dùng đường uống ở dạng thông thường nhìn chung được dung nạp tốt khi sử dụng trong thời gian ngắn và ở lượng phù hợp nhưng vẫn có thể gây buồn nôn, trào ngược, khó chịu ở dạ dày, tiêu chảy hoặc táo bón. Các sản phẩm bổ sung curcumin cũng có thể tương tác với thuốc.

Không thay thế thuốc điều trị: Người đang dùng thuốc điều trị đái tháo đường không nên tự ý sử dụng curcumin liều cao với mục đích kiểm soát đường huyết. Không dùng thực phẩm bổ sung thay thế thuốc kê đơn. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc nhân viên y tế trước khi sử dụng các sản phẩm bổ sung curcumin, đặc biệt khi đang điều trị bằng thuốc.

Tóm lại, curcumin và các chế phẩm từ nghệ có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đặc biệt qua các chỉ số đường huyết lúc đói, HbA1c và HOMA-IR. Tuy nhiên, bằng chứng hiện nay chủ yếu đến từ các nghiên cứu sử dụng chế phẩm bổ sung với liều lượng và thời gian cụ thể. Nghệ dùng trong món ăn không nên được xem là phương pháp điều trị đái tháo đường và không thay thế chế độ ăn, vận động hoặc thuốc theo chỉ định.