Việt Nam ước tính ghi nhận 177.404 ca ung thư mới trong năm 2024. Đáng chú ý, ba loại ung thư phổ biến nhất có những đặc điểm khác nhau về tỷ lệ mắc và tử vong. Trong khi ung thư vú dẫn đầu về số ca mắc mới, ung thư phổi lại là căn bệnh gây tử vong nhiều nhất.

Ung thư vú dẫn đầu số ca mắc mới

Với 25.711 trường hợp mắc mới, chiếm 14,5% tổng số ca ung thư, ung thư vú đứng đầu danh sách các loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất tại Việt Nam năm 2024.

Bệnh chủ yếu gặp ở phụ nữ, song nam giới cũng có thể mắc ung thư vú. Các yếu tố nguy cơ được ghi nhận gồm tuổi tác, tiền sử gia đình, một số yếu tố nội tiết và lối sống.

Ung thư vú giai đoạn đầu thường không gây đau, thậm chí không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Người bệnh có thể phát hiện khối u ở vú, thay đổi hình dạng núm vú, tiết dịch bất thường hoặc da vùng vú biến đổi.

Năm 2024, căn bệnh này ước tính cướp đi 10.609 sinh mạng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm, cơ hội kiểm soát bệnh và cải thiện tiên lượng sẽ cao hơn.

Ung thư phổi: Số ca tử vong cao nhất

Nếu ung thư vú đứng đầu về số ca mắc mới thì ung thư phổi lại là loại ung thư gây tử vong nhiều nhất tại Việt Nam.

GLOBOCAN 2024 ước tính có 23.085 ca ung thư phổi mới, chiếm 13% tổng số ca ung thư. Đặc biệt, căn bệnh này gây ra 21.340 ca tử vong trong năm. Ở nam giới, ung thư phổi cũng đứng đầu về số ca mắc mới, với 16.127 trường hợp.

Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ quan trọng hàng đầu của ung thư phổi. Tuy nhiên, không hút thuốc không đồng nghĩa với việc loại trừ nguy cơ mắc bệnh. Người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động, ô nhiễm không khí, khí radon hoặc các tác nhân gây ung thư tại nơi làm việc vẫn có thể mắc bệnh.

Để dự phòng ung thư, theo chuyên gia ung bướu, phòng ngừa ban đầu, sàng lọc - phát hiện sớm có vai trò đặc biệt quan trọng. Ảnh: Phenikaa

Một trong những thách thức lớn trong kiểm soát ung thư phổi là bệnh thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn đầu. Ho kéo dài, ho ra máu, đau ngực hoặc khó thở có thể xuất hiện khi bệnh đã tiến triển.

Do đó, người thuộc nhóm nguy cơ cao nên trao đổi với bác sĩ về phương pháp sàng lọc phù hợp, thay vì đợi đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám.

Ung thư đại trực tràng: Đừng chủ quan với những thay đổi khi đại tiện

Đứng thứ ba trong danh sách là ung thư đại trực tràng, với 22.584 ca mắc mới, chiếm 12,7% tổng số trường hợp ung thư tại Việt Nam năm 2024. Số ca tử vong do căn bệnh này ước tính khoảng 10.990.

Ung thư đại trực tràng có thể phát triển từ các polyp ở đại tràng hoặc trực tràng. Một số polyp có khả năng tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Tuổi cao, tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, bệnh viêm ruột, thừa cân, ít vận động và chế độ ăn nhiều thịt chế biến là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đáng chú ý, những thay đổi kéo dài trong thói quen đại tiện, đi ngoài ra máu, đau bụng hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo cần được kiểm tra. Tuy nhiên, các triệu chứng này không đồng nghĩa người bệnh chắc chắn mắc ung thư.

Sàng lọc đóng vai trò quan trọng trong phát hiện polyp tiền ung thư và ung thư đại trực tràng ở giai đoạn sớm. Người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn phương pháp, thời điểm kiểm tra dựa trên độ tuổi, tiền sử gia đình và các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, xạ trị và y học hạt nhân quốc tế Phương Đông khuyến cáo, việc phòng ngừa ban đầu và sàng lọc, phát hiện sớm là hai yếu tố quan trọng trong giảm gánh nặng ung thư.

Bên cạnh đó, cần khám sức khỏe và thực hiện sàng lọc ung thư theo hướng dẫn của bác sĩ. Không phải ai cũng cần tầm soát ung thư định kỳ 6 tháng một lần; lịch khám cần dựa trên tuổi, tiền sử gia đình và các yếu tố nguy cơ. Ảnh: Diễm Ly

"Mỗi người có thể chủ động giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, thường xuyên vận động và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Tiêm vaccine phòng HPV và viêm gan B theo khuyến cáo cũng giúp phòng ngừa một số bệnh ung thư liên quan đến virus", bác sĩ Vi nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người dân cần chú ý khám sức khỏe và thực hiện sàng lọc ung thư phù hợp với độ tuổi, tiền sử bệnh tật và nguy cơ cá nhân.

Bác sĩ Vi lưu ý không phải ai cũng cần tầm soát ung thư định kỳ 6 tháng một lần. Việc lựa chọn xét nghiệm, phương pháp sàng lọc và khoảng thời gian kiểm tra cần có tư vấn của bác sĩ, tránh tâm lý lo lắng dẫn đến thực hiện các xét nghiệm không cần thiết.