3 loại rau trồng trong chậu nhỏ, hái xong lại ra lá mới, nhà có ban công nên thử

Với những gia đình sống ở thành phố, việc tự trồng một ít rau xanh không chỉ giúp tận dụng ban công, bậu cửa sổ mà còn mang lại nguồn rau gia vị tươi ngay khi cần nấu nướng. Điều quan trọng là lựa chọn loại cây phù hợp với diện tích và điều kiện ánh sáng tại nhà.

Hành lá và rau húng: Hai loại rau gia vị tiện trồng trong chậu nhỏ

Hành lá thường được dùng trong các món canh, cháo, trứng chiên hay món xào. Thay vì phải mua cả bó mỗi lần nấu ăn, bạn có thể tận dụng phần gốc hành còn rễ để trồng lại.

Chỉ cần chuẩn bị một chậu nhỏ có lỗ thoát nước, cho đất tơi xốp vào rồi cắm phần gốc hành xuống, giữ phần rễ nằm trong đất. Đặt chậu ở nơi có ánh sáng tự nhiên và tưới vừa đủ để đất duy trì độ ẩm.

Khi hành phát triển, có thể cắt phần lá phía trên để sử dụng, giữ lại gốc và một phần lá khỏe. Nếu điều kiện chăm sóc phù hợp, cây sẽ tiếp tục mọc lá mới, giúp gia đình có thêm nhiều đợt thu hoạch. Tuy nhiên, không nên tưới quá nhiều hoặc để nước đọng trong chậu vì dễ khiến phần gốc bị úng.

Rau húng, đặc biệt là húng quế, cũng rất thích hợp trồng tại nhà. Loại rau thơm này thường xuất hiện trong các món bún, phở, gỏi cuốn và nhiều món ăn khác.

Bạn có thể trồng rau húng bằng hạt hoặc giâm cành. Nếu chọn cách giâm cành, nên lấy những cành khỏe, không bị sâu bệnh, cắm vào đất hoặc giá thể ẩm để cây hình thành rễ.

Rau húng cần nơi thông thoáng, có ánh sáng tự nhiên. Khi cây đã phát triển tốt, có thể ngắt phần ngọn để sử dụng. Việc ngắt ngọn hợp lý còn giúp cây phân nhánh, tạo thêm nhiều chồi non.

Không nên hái quá nhiều lá cùng lúc, nhất là khi cây còn nhỏ. Ngoài ra, cần quan sát thường xuyên để phát hiện dấu hiệu vàng lá, thối gốc hoặc sâu bệnh.

Mồng tơi: Trồng một lần, có thể thu hoạch nhiều đợt

Khác với hành lá và rau húng, mồng tơi là loại rau ăn lá có khả năng phát triển thành dây leo. Cây thường được dùng để nấu canh cùng cua, tôm hoặc thịt, tạo nên món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt.

Nếu nhà có ban công hoặc khoảng sân đủ sáng, bạn có thể trồng mồng tơi trong chậu lớn hay thùng xốp. Nên chọn chậu có độ sâu phù hợp, lỗ thoát nước tốt và đất giàu chất hữu cơ.

Mồng tơi có thể được trồng bằng hạt. Sau khi gieo, cần giữ đất đủ ẩm để hạt nảy mầm và cây con phát triển. Khi cây bắt đầu leo, nên bố trí thêm cọc hoặc giàn nhỏ để nâng đỡ thân.

Loại rau này cần được tưới nước đều đặn, đặc biệt trong thời tiết nóng. Tuy nhiên, đất trồng vẫn phải thoát nước tốt để tránh tình trạng úng rễ.

Khi cây đã phát triển khỏe, có thể hái những lá bánh tẻ hoặc ngọn non để chế biến. Nếu giữ lại phần thân và lá cần thiết, cây có thể tiếp tục ra chồi, cho thu hoạch những đợt sau.

Dù là hành lá, rau húng hay mồng tơi, khả năng sinh trưởng và thời gian thu hoạch đều phụ thuộc vào giống, thời tiết, ánh sáng và cách chăm sóc. Với những căn hộ thiếu ánh sáng tự nhiên, cây có thể phát triển chậm, khó duy trì nguồn rau thường xuyên.

Vì vậy, trước khi trồng, nên quan sát vị trí đặt chậu, lựa chọn loại cây phù hợp và sử dụng đất, nước tưới sạch để bảo đảm chất lượng rau khi thu hoạch.