3 loại rau hỗ trợ điều hòa huyết áp, dễ tìm ở chợ Việt

Xem nhanh: Rau bí: Ổn định huyết áp, tốt tiêu hóa

Rau bắp cải: Giảm mỡ máu, hạ huyết áp

Rau cần: Mát gan, hạ huyết áp Rau bí: Điều hòa huyết áp, tốt tiêu hóa Theo TS Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 19-8), ngọn bí là loại rau dân dã sở hữu nhiều đặc tính sinh học, đặc biệt trong việc hỗ trợ hạ huyết áp và giảm mỡ máu. Cụ thể, lượng kali dồi dào trong rau bí giữ vai trò cốt lõi giúp điều hòa huyết áp, làm giảm áp lực lên thành mạch và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngọn bí xào tỏi, món ăn nhiều người yêu thích. Ảnh: Hà Thu

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ hỗ trợ quá trình chuyển hóa, đào thải mỡ thừa, kiểm soát chỉ số cholesterol cũng như đường huyết an toàn cho người bệnh đái tháo đường hay thừa cân. Ngoài hai tác dụng trên, ngọn bí ngô còn hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, bổ mắt, tốt cho xương, da và hỗ trợ tạo máu cho phụ nữ mang thai. Dù rau bí tốt cho sức khỏe, chuyên gia lưu ý người dùng không nên lạm dụng quá 2-3 bữa/tuần (khoảng 100-150g/bữa) để tránh đầy bụng. Người suy thận, người đang bị tiêu chảy hoặc cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu cần hạn chế ăn để đảm bảo an toàn. Bắp cải: Giảm mỡ máu, hạ huyết áp Đây là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong việc hỗ trợ giảm mỡ máu và hạ huyết áp - hai vấn đề thường gặp song hành khi có tới hơn 60% người cao huyết áp bị mỡ máu cao.

Bắp cải có thể chế biến nhiều món ăn, giúp ngăn ngừa nhiều bệnh. Ảnh: Clevelandclinic

Nghiên cứu từ Phòng khám Cleveland và tạp chí Hóa học Thực phẩm & Nông nghiệp chỉ ra rằng, phytosterol cùng chất xơ trong bắp cải giúp làm giảm đáng kể chỉ số cholesterol xấu (LDL). Đồng thời, lượng kali dồi dào (119mg/90g bắp cải) kết hợp với hợp chất anthocyanin hỗ trợ điều hòa huyết áp tâm thu, làm giảm độ cứng thành động mạch và bảo vệ tim mạch hiệu quả. Ngoài ra, bắp cải còn giàu chất xơ, vitamin C, K, nhóm B (B6, B9), khoáng chất (mangan, canxi, magie) cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chuyển hóa năng lượng, cải thiện hệ thần kinh và hỗ trợ phòng chống nguy cơ mắc bệnh ung thư hay suy giảm thị lực. Rau cần: Mát gan, hạ huyết áp Theo BS Bùi Thanh Hoài (Bệnh viện 19-8), rau cần không chỉ là món ăn ngon mà còn là vị thuốc quý hỗ trợ điều trị hiệu quả tình trạng hạ huyết áp và giảm mỡ máu.

Rau cần - vị thuốc xanh trong gian bếp. Ảnh: Thu Hằng

Trong Y học hiện đại, hợp chất đặc trưng phthalide kết hợp cùng hàm lượng kali dồi dào trong rau cần có khả năng làm giãn mạch, giảm căng thẳng thành mạch và điều hòa chỉ số huyết áp an toàn. Bên cạnh đó, các chiết xuất sinh học từ loại rau này giúp hạ cholesterol toàn phần và triglycerid, hạn chế nguy cơ rối loạn mỡ máu hay gan nhiễm mỡ. Dưới góc nhìn Đông y, rau cần có tính mát, giúp bình can, thanh nhiệt và làm mát cơ thể rất tốt. Ngoài hai tác dụng nổi bật trên, rau cần còn hỗ trợ giải độc, lợi tiểu, bảo vệ tế bào gan, giảm viêm đau nhức xương khớp và cải thiện hệ tiêu hóa nhờ giàu chất xơ cùng các chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý người bị huyết áp thấp, người mắc sỏi thận (oxalat), người dùng thuốc chống đông máu hay phụ nữ mang thai 3 tháng đầu nên hạn chế sử dụng để tránh ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.

3 loại rau bắp cải, rau bí, rau cần là những lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào thực đơn hàng ngày, mang lại nhiều lợi ích cho huyết áp. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kết hợp chúng với một chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có lời khuyên phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe của bạn.