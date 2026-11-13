3 loại rau củ vào mùa lạnh giàu dinh dưỡng, dễ tìm ở chợ Việt: Có loại được ví như 'nhân sâm trắng'

Mùa lạnh là thời điểm nhiều loại rau củ phát triển thuận lợi, mang đến nguồn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Củ cải trắng, súp lơ xanh và củ sen là 3 thực phẩm đáng bổ sung vào thực đơn gia đình.

Khi thời tiết chuyển lạnh, cơ thể dễ gặp tình trạng khô da, khô họng và tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp. Một chế độ ăn đa dạng, giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe.

Đáng chú ý, mùa đông cũng là thời điểm nhiều loại rau củ vào chính vụ, có chất lượng và hương vị tốt. Trong đó, củ cải trắng, súp lơ xanh và củ sen là những lựa chọn quen thuộc, giàu dưỡng chất.

Củ cải trắng – “nhân sâm trắng” của mùa đông

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Củ cải trắng được ví như nhân sâm trắng nhờ giá trị dinh dưỡng và tính ứng dụng trong các món ăn mùa lạnh. Loại củ này chứa vitamin C, kali, chất xơ cùng các hợp chất glucosinolate, có đặc tính chống oxy hóa. Củ cải có thể dùng nấu canh xương, kho thịt, luộc hoặc hầm, giúp bữa ăn thêm phong phú.

Súp lơ xanh – nguồn chất chống oxy hóa dồi dào

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Súp lơ xanh chứa vitamin C, vitamin K, beta carotene và sulforaphane – hợp chất thực vật được quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa. Thực phẩm này góp phần bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Để hạn chế thất thoát vitamin, nên hấp hoặc xào nhanh thay vì nấu quá lâu.

Củ sen – thực phẩm giàu chất xơ

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Củ sen cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin B6 cùng các khoáng chất như sắt, đồng và mangan. Nhờ hàm lượng chất xơ, thực phẩm này hỗ trợ hoạt động tiêu hóa. Củ sen có thể chế biến thành các món hầm sườn, nấu canh hoặc kết hợp với đậu phộng.

Dù một số loại rau củ mùa lạnh ít chịu áp lực sâu bệnh hơn trong điều kiện sinh trưởng thuận lợi, không thể khẳng định chúng hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Người tiêu dùng nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, rửa sạch và chế biến đúng cách trước khi sử dụng.