3 loại rau chợ Việt bán đầy, tưởng bình thường nhưng là 'kho báu' vitamin, tốt cho mắt và đường ruột

Rau xanh và củ quả là thành phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, không ít người vẫn có thói quen ăn nhiều thịt, thực phẩm chế biến sẵn nhưng lại ít bổ sung rau củ.

Trong khi đó, nhiều loại rau quen thuộc, dễ mua tại chợ và siêu thị lại chứa những dưỡng chất có lợi cho cơ thể, đặc biệt là mắt và hệ tiêu hóa.

Rau xanh và củ quả là thành phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống cân bằng

Cà rốt và bông cải xanh: Giàu dưỡng chất tốt cho mắt, hỗ trợ tiêu hóa

Cà rốt nổi tiếng là thực phẩm giàu beta-carotene, một hợp chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Đây là dưỡng chất cần thiết để duy trì hoạt động bình thường của võng mạc, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ngoài ra, cà rốt còn cung cấp chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Loại củ này có thể chế biến thành nhiều món như luộc, hấp, nấu canh, xào hoặc làm salad. Khi ăn cùng một lượng chất béo phù hợp, cơ thể có thể hấp thu carotenoid tốt hơn.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều cà rốt trong thời gian dài có thể khiến da chuyển màu vàng cam do tích lũy carotene. Tình trạng này thường không nguy hiểm và khác với vàng da do bệnh lý.

Bông cải xanh cũng là loại rau giàu dinh dưỡng, cung cấp vitamin C, vitamin K, folate và chất xơ. Đáng chú ý, bông cải xanh chứa lutein và zeaxanthin, hai carotenoid có vai trò quan trọng đối với sức khỏe võng mạc.

Bên cạnh đó, bông cải xanh còn chứa glucosinolate, nhóm hợp chất có thể tạo thành sulforaphane trong quá trình chế biến và tiêu hóa. Sulforaphane đang được nghiên cứu về khả năng tác động đến các cơ chế chống oxy hóa và bảo vệ tế bào.

Nhờ hàm lượng chất xơ, bông cải xanh còn hỗ trợ hoạt động đường ruột và góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Để giữ được nhiều dưỡng chất, có thể hấp hoặc luộc rau vừa chín tới, tránh đun nấu quá lâu.

Rau chân vịt: Cung cấp vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa

Rau chân vịt, còn gọi là cải bó xôi hoặc rau bina, là loại rau lá xanh giàu vitamin A dưới dạng tiền chất carotenoid, vitamin K, folate và nhiều khoáng chất.

Đặc biệt, rau chân vịt cung cấp lutein và zeaxanthin, những hợp chất tập trung tại điểm vàng của võng mạc và có vai trò bảo vệ mắt trước tác động của ánh sáng và quá trình oxy hóa.

Loại rau này cũng chứa chất xơ, góp phần duy trì nhu động ruột và hỗ trợ phòng ngừa táo bón khi được sử dụng trong chế độ ăn cân bằng.

Ngoài ra, các vitamin và hợp chất chống oxy hóa trong rau chân vịt có lợi cho sức khỏe tổng thể, trong đó có hoạt động bình thường của gan. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn rau chân vịt có thể trực tiếp thải độc gan, chữa xơ gan hoặc điều trị bệnh dạ dày.

Rau chân vịt có thể chế biến thành món luộc, xào, nấu canh hoặc kết hợp cùng các thực phẩm khác. Người có tiền sử sỏi thận canxi oxalat cần lưu ý lượng rau chân vịt tiêu thụ do loại rau này chứa nhiều oxalat.

Nhìn chung, cà rốt, bông cải xanh và rau chân vịt đều là những lựa chọn tốt để đa dạng hóa thực đơn. Dù vậy, không có loại rau nào có thể thay thế thuốc điều trị hoặc bảo đảm phòng ngừa hoàn toàn các bệnh về mắt, gan và dạ dày.

Để bảo vệ sức khỏe, điều quan trọng vẫn là duy trì chế độ ăn đa dạng, bổ sung đủ rau củ, trái cây, kết hợp vận động và khám sức khỏe khi có triệu chứng bất thường.